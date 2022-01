Na Primorskem nevarna gosenica ubila psa, sovražnica tudi za ljudi

Borova drevesa na Primorskih so spet polna gnezd gosenic, iz katerih se bodo razvili nočni metulji sprevodni prelci, poroča TV Slovenija. Zadnja leta so se ti škodljivci namnožili zaradi toplih zim. Ker imajo strupene dlačice, lahko pri ljudeh povzročijo strupeno reakcijo, za pse pa so lahko tudi usodni. Nedavno je zaradi gosenice umrl kužek iz Sežane, je poročala televizija, po besedah tamkajšnjega veterinarja pa so v zadnjem času zabeležili pri psih štiri zastrupitve z gosenicami.

Gosenice na borovih drevesih spominjajo na kosme vate. Strupene so dlačice gosenic. Priporočljivo je, da se jih iz dreves odstranjuje, pri tem pa je treba uporabljati rokavice, saj so gosenice nevarne tudi za ljudi. Pri človeku se pri stiku lahko pojavijo izpuščaji, solzne oči, težave z dihanjem. Kot poroča televizija, je še posebej spomladi, ko se bodo gosenice odpravile iz gnezd, potrebno biti previden, saj se njihove strupene dlačice prenašajo z zrakom.

Pri psih so simptomi driska, otečen jezik, dihalna stiska, solzenje oči. Veterinar svetuje, da se sluznice pri kužku spirajo z vodo, pri tem pa naj uporabljamo rokavice.