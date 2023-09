Na obtožbe, da jih je iznakazil, se je odzval hrvaški lepotni kirurg

Poročali smo, da je te dni v hrvaški javnosti zaokrožila zgodba o znanem hrvaškem lepotnem kirurgu Matiji Miletiću, ki ga v zadnjih dveh letih in pol 14 žensk obtožuje, da naj bi z nestrokovno izvedenimi lepotnimi posegi in prepovedanimi sredstvi, ki naj bi jih pri tem uporabljal, iznakazil obraze. Njihove zgodbe, ki jih je objavil hrvaški portal Telegram, so si med seboj zelo podobne, svoja pričevanja so podkrepile s fotografijami in drugo dokumentacijo.

Za komentar smo se obrnili na dr. Miletića, ki dela posvete lepotne kirurgije tudi v Polikliniki Testen v Mariboru in Estetiki Fabjan v Ankaranu.

Obtožbe izrecno zanika

Dejal nam je, da so vse obtožbe neutemeljene in neresnične. »Nezadovoljne stranke skušajo svoje obtožbe prikriti s sklicevanjem na neučinkovitost pristojnih organov, ki so jim, kot same navajajo, pošiljale prijave. Ob tem pa so pozabile, da njihove navedbe o mojih neuspehih pristojni organi niso nikakor dokazali. Pri delu z omenjenimi strankami sem vedno ravnal strokovno in v skladu s pravili stroke, z dovoljenimi sredstvi in ​​vso potrebno zaščitno opremo. Stranko sem poučil o načinu posega, potrebni negi po zdravljenju in o morebitnih zapletih.«

Sam ocenjuje, da je stranka, ki se je v medijih izpostavila z imenom Matea Rogić in je imela po posegu zaplete na ustnicah in asimetrijo ustnic (pozneje naj bi izvedela, da ji je kirurg vbrizgal trajno polnilo biopolimer, ki so ga v ZDA prepovedali leta 1991, na Hrvaškem pa nikoli ni bilo dovoljeno) sprožila odškodninski zahtevek z namenom pridobitve plačila in vplivanja na delo pristojnih organov. »Takšne obtožbe so neutemeljene in skrajno obrekljive,« pravi Miletić in dodaja: »Čeprav ima vsak pacient pravico izraziti svoje nezadovoljstvo in od pristojnih zahtevati, da raziščejo pravilnost zdravnikovega ravnanja, menim, da tovrstno obrekovanje presega okvire nerešenih odnosov med zdravnikom in pacientom. O tem bi morali odločati pristojni organi. Menim, da je njeno dejanje usmerjeno na to, da bi škodovalo mojemu poslovanju«.

Kot pravi, je v svoji poklicni karieri opravil čez 1500 operacij. Glede svojega strokovnega dela meni, da »sem specialist splošne kirurgije in subspecialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije. Poleg številnih izobraževanj v Italiji, Avstriji, Grčiji, ZDA (Kalifornija), Gruziji, Srbiji in Romuniji ter seveda na Hrvaškem pa izobražuje tudi v Sloveniji.

Pri Slovenkah največkrat opravil poseg na dojkah

Dr. Miletić svoje storitve ponuja tudi v Sloveniji. Kot so nam potrdili v Medicinskem centru Julius iz Maribora, z Miletićem sodelujejo od leta 2022. Približno enkrat mesečno za dve uri obišče njihov center, kjer opravlja posvete, operacije pa opravlja v svoji zagrebški kliniki MM Medestetica.

»Posvetov je bilo v lanskem letu zelo malo, letos morda kakšnih pet,« nam je povedala zaposlena v centru Julius.

Pri Slovenkah je največkrat izvajal posege na prsih, do danes pa se po njenih besedah nobena od njih ni pritožila ali bila z njegovim delom nezadovoljna.