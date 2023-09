Razvpiti hrvaški lepotni kirurg operiral tudi Slovenke: pogovarjali smo se s kliniko iz Maribora

Te dni je v hrvaški javnosti zaokrožila zgodba o znanem hrvaškem lepotnem kirurgu Matiji Miletiću, ki ga v zadnjih dveh letih in pol 14 žensk obtožuje, da je z nestrokovno izvedenimi lepotnimi posegi in celo prepovedanimi sredstvi, ki jih je pri tem uporabljal, iznakazil obraze. Njihove zgodbe, ki jih je objavil hrvaški portal Telegram, so si med seboj zelo podobne, svoja pričevanja pa so podkrepile tudi s fotografijami in drugo dokumentacijo.

Pacientka s Hrvaške Matea Rogić se je edina izpostavila z imenom in priimkom. Za povečanje ustnic odločila leta 2018 in za poseg izbrala dr. Miletića. Začele so se komplikacije s hematomom na ustnicah in asimetrijo ustnic. Prav rako naj bi se ji še danes pojavljale nekakšne bulice na ustnicah, če je na primer zunaj vroče. Kot pravi, je pozneje izvedela, da ji je kirurg vbrizgal rajno polnilo biopolimer, ki so ga v ZDA prepovedali leta 1991, na Hrvaškem pa sploh nikoli ni bil dovoljen.

Tako Rogićeva kot ostala dekleta trdijo: »Znani lepotni kirurg nam je uničil obraze, tožilstvo in ministrstvo že dve leti molčita, zdravniška zbornica ga ščiti«. Togičeva je bila leta 2021 zaslišana na tožilstvu, potem pa se ni zgodilo nič več. Po njenih besedah so postopek proti Miletiću sprožili tudi na zdravniški zbornici, ker kljub večkratnim pozivom ni predložil zdravstvene dokumentacije o njenem posegu. Ko je po dveh letih končno poslal zahtevane dokumente na zbornico, jim je »izdal lažno dokumentacijo«, trdi Rogićeva.

Na tamkajšnjem ministrstvu za zdravje niso komentirali zadeve, tožilstvo pravi, da preiskava poteka, v zdravniški zbornici pa so odgovorili, da postopajo v skladu z zakonom in predpisi, piše hrvaški portal. Nekaterim prijavam niso sledili, eden od primerov pa je bil načrtovan za redni strokovni nadzor šele leta 2024.

V Sloveniji bodo z Matijo Miletićem še naprej sodelovali

Miletić pa ni operiral le na Hrvaškem, temveč je svoje storitve izvajal v Sloveniji. Kot so nam potrdili z Medicinskega centra Julius iz Maribora, z Miletićem sodelujejo že vse od leta 2022. Pravijo, da je Miletić približno enkrat mesečno za dve uri obiskal njihov center, kjer je opravil posvet, potem pa, če je dogovor stekel, operacije opravil v svoji zagrebški kliniki MM Medestetica.

»Posvetov je bilo zelo malo v lanskem letu, letos pa morda kakšnih pet. Enkrat na mesec je najel sobo pri nas za dve uri,« nam je povedala zaposlena iz medicinskega centra Julius v Mariboru.

Pri Slovenkah je največkrat izvajal poseg na prsih, do danes pa se po besedah zaposlene nobena od njih ni pritožila in so bile menda z njegovim delom zadovoljne.

Z Miletićen so se po ponovnem izbruhu afere v ponedeljek spet slišali in kot nam je dejala zaposlena v mariborski kliniki »nimajo nikakršnih zadržkov, da ne bi z njim sodelovali v prihodnje. Veste, da bi se vsi pritožili, če bi šlo kaj narobe«.

Po besedah Miletićeve kolegice, ki se je z kirurgom včeraj pogovarjala, so pričanja več kot ducat deklet o iznakaženju obraza neutemeljene. »Gre za povsem osebne zadeve in njegovo zasebno življenje. Gre za neke ljubezenske scene iz leta 2017 in 2018. Ne gre za slabo opravljeno delo oziroma za strokovne napake. Moram povedati, da ima Matija vsa dovoljenja in verjamem, da če bi bilo karkoli res, česar ga ženske obtožujejo, bi bil na Hrvaškem že sodni epilog in bi zdravniška zbornica reagirala,« meni.

Tej zgodbi so na Novi TV leta 2021 posvetili dve oddaji Preverjeno, o škandalu so poročali tudi v Srbiji, a doslej se ni zgodilo ni nič, piše Telegram. Medtem ko 14 žensk poroča o nestrokovno izvedenih posegih, Miletić še naprej operira v svoji zagrebški polikliniki in vse očitke zavrača.