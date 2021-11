Na Obali vrtoglavi dobitek: nagrajenec povedal, kako bo porabil denar

V portoroškem igralnem salonu je bilo pred dnevi veselo vzdušje. Srečni dobitnik je prejel vrtoglavih 100.000 evro pri igri na srečo. V igralnici pravijo, da so praviloma največje nagrade izžrebane bolj poredkoma, a se je tokrat sreča vendarle nasmehnila 24-letnemu domačinu z Obale, ki trenutno živi v tujini. To igralnico je obiskal prvič. Sodeloval je v igri, kjer gost na tablici označuje številke, ki pridejo iz bobna, in mora za zmago glavne nagrade do vključno 50. izžrebane številke pokriti vse številke na igralni tablici. V 30 letih so dobitnikom že nekajkrat oddali večje vsote denarja, a kot rečeno, tu ni pravila in gre izključno za srečo.

Kako bo porabil denar?

Ko se je dobitnik oglasil pri voditeljici z izpolnjeno tablico, je dvorana obmolknila. Tudi sam dobitnik je bil vidno zmeden, a hkrati vznemirjen in navdušen. Kako bo porabil denar? Povedal je, da si bo najprej privoščil plačilo študija v Švici, ki si ga je od nekdaj želel.

Goljufije v igralnici

V želji po glavnem dobitku so mnogi pripravljeni tudi goljufati. Pred leti se je pri voditeljici oglasil igralec in dejal, da ima vse številke. Igra so ustavili, preverili številke in vse se je ujemalo. A vendarle direktorju igralnice nekaj ni dalo miru, saj mu je bil listek na dotik sumljiv. Skupaj s sodelavci so ugotovili, da je imel igralec prijatelja v avtu, ta pa mu je sporočil zmagovalno kombinacijo. Ta je natisnil zmagovalni listek na posebnem tiskalniku, ki je bil na videz čisto enak kot pravi listek, ne pa tudi na dotik. Vodstvo je dogodek prijavilo policiji. V igralnici poudarjajo, da ob izpolnjenem listku celo petkrat ali več preverijo številke, hkrati pa je žrebanje tudi posneto, da ne pride do zlorab. Velikokrat se namreč tudi zgodi, da gostje mislijo, da imajo vse dobitne številke, pa se izkaže, da so se zmotili pri kakšni ...