Na Obali ponoči alarm, v akciji so bili gasilci

Plimovanje morja je na Obali povzročilo precej preglavic. Napovedi in opozorila vremenoslovcev, da bo konec tedna ob plimi poplavilo niže ležeče dele obale, so se uresničile. V Piranu je nekaj minut čez 23. uro morje prestopilo rob obalne črte ter zalilo Prešernovo in Kidričevo nabrežje do tamkajšnjih restavracij.Na spletni strani uprave za zaščito in reševanje so zapisali, da je bilo na Stjenkovi ulici kljub opozorilom od dopoldneva parkiranih kar precej osebnih vozil. Aktivirana je bila tudi sirena javnega alarmiranja z znakom: »Opozorilo na nevarnost«. Gasilci so prebivalcem razdelili nekaj protipoplavnih vreč, če pa jih bodo še potrebovali, jih bo v popoldanskem času možno dobiti pred gasilskim domom v Piranu.Morje je prestopilo rob obalne črte tudi v Izoli. Gasilci so nekaj čez 23. uro opravili na Sončnem nabrežju ogled nižje ležečih predelov in nekaj po polnoči postavili baražo na Velikem trgu in Sončnem nabrežju. Morje je delno prestopilo rob obalne črte na Velikem trgu in Sončnem nabrežju, zalilo je pločnik in del cestišča, so še zapisali.Opozorilo vremenoslovcev glede poplavljanja niže ležečih delov obale, velja tudi danes. Napovedujejo še, da bo na Obali pihal jugo. Danes bo sicer oblačno. Na vzhodu bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo.