Vreme bo za spanje, Arso pa izdaja opozorilo

Opozorilo, ker bo deževalo. Morje se bo dvigovalo. FOTO: Arso

Po pošiljki snega in veselju otrok bo kaj kmalu konec zimskih radosti. Vremenoslovci za soboto napovedujejo pretežno oblačno vreme, ponekod tudi megleno. Na vzhodu države bo suho, drugod bo občasno deževalo. Meja sneženja se bo postopno dvignila do okoli 1500 m. Ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 1, na Primorskem do 11, najvišje dnevne od 1 do 4, na Primorskem do 15 °C.V nedeljo bo pretežno oblačno in ponekod megleno. Sprva bo deževalo na zahodu in v delu osrednje Slovenije, popoldne pa tudi drugod. Jugo bo čez dan postopno ponehal. V ponedeljek bo večinoma suho.So pa iz CZ poslali opozorilo: »Po podatkih oddelka za hidrološko prognozo Agencije RS za okolje V noči s petka na soboto, v soboto sredi dneva in v noči na nedeljo bo gladina morja močneje povišana. V tem času bo morje poplavilo nižje dele obale v višini okoli 30 cm. V času najvišje plime v soboto in nedeljo okoli 1. uri ponoči bo lahko gladina morja tudi višja.«