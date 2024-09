»Saj je že jasno, kdo bo najboljši!« je že nekaj ur pred koncem 11. dobrodelne prireditve, 24 ur veslanja za dober namen, poznavalsko naznanjal Andrej Jelenc, direktor Kajakaške zveze Slovenije, ob Kajak Kanu Klubu Ljubljana in društvu Hiša sonca soorganizatorice dogodka. Ta je letos privabil 166 udeležencev, med katerimi je znova zasijala najvztrajnejša Eva Ferjan. Neutrudna rekreativka je premagala še krog več kot lani, obenem pa izenačila rekord prireditve: uspešno je opravila z 31 krogi po Ljubljanici in tako preveslala 170 kilometrov in pol ter se postavila ob bok Anžetu Urankarju in Mat...