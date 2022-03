Na katerih voliščih bo najbolj vroče? Tu bodo kandidirali vodilni politiki

Mesec dni pred aprilskimi državnozborskimi volitvami se je v četrtek uradno začela volilna kampanja. Politične stranke in liste bodo imele tako mesec dni časa za prepričevanje volivcev, da na volitvah oddajo glas zanje. Stranke so že vložile tudi kandidatne liste v osmih volilnih enotah, pri tem pa so določili tudi, v katerem volilnem okraju se bo glasovalo o posameznem kandidatu.

V nekaterih volilnih okrajih je pričakovati zelo napeto volilno tekmo. Kot so analizirali v Odmevih, bo Robert Golob (Gibanje Svoboda) v ljubljanskem okraju Center kandidiral tako kot tudi Marko Koprivc (SD) in Luka Mesec (Levica), v okraju Šiška I pa skupaj z Mojco Škrinjar (SDS), Blažem Zgago (SD) in Uršo Zgojznik (Vesna). V okraju Šiška II se bodo pomerili Tanja Fajon (SD), Davorin Kopše (SDS) in Maša Kociper (SAB).

V okraju Vič Rudnik II bosta skupaj na seznamu kandidatov Aleš Hojs (SDS) in Jonas Žnidaršič (SD), na Vič Rudnik IV pa Anže Logar (SDS), Gregor Židan (SD) in Alojz Kovšca (Konkretno).

Zelo močna zasedba bo tudi v okraju Bežigrad II, kjer bodo kandidirali Tereza Novak (Gibanje Svoboda), Milan M. Cvikl (SD), Nataša Sukič (Levica), Jani Möderndorfer (LMŠ), Angelika Mlinar (SAB) in Simon Zajc (Povežimo Slovenijo).

Predsednik vlade Janez Janša bo kandidiral v Ivančni Gorici in v Grosuplju, tako kot tudi Alojz Kovšca. Zelo zanimiv dvoboj bo v Kamniku, kjer se bosta pomerila Matej Tonin (N.Si) in Marjan Šarec (LMŠ). V Slovenskih Konjicah se bosta denimo pomerila Jernej Štromajer (SD) in Zmago Jelinčič (SNS). Zdravko Počivalšek (Konkretno) bo kandidiral v Olimju, Ljubo Jasnič (Desus) v Ilirski Bistrici, Alenka Bratušek (SAB) v Kranju, Aleksandra Pivec (Naša Dežela) v okraju Ptuj Ormož

Volilne komisije volilnih enot bodo do 3. aprila pa bodo z žrebom določile sezname potrjenih list kandidatov v posamezni volilni enoti. DVK bo do 8. aprila javno objavila sezname list kandidatov po volilnih enotah in sezname kandidatov, o katerih se glasuje v posameznih okrajih.