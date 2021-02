Na Golovcu se ne bomo več izgubili

Vstopne točke na Golovec so: Center – Hradeckega, Štepanjsko naselje, Hrušica, Bizovik, Orle, Poligon na spodnjem Rudniku, London (Peruzzijeva) in Rakovnik.

Na dveh lokacijah je v načrtu še ureditev parkiranja.

Čeprav so rekreacije željni Ljubljančani že pred časom našli svoj priljubljeni zeleni kotiček na Golovcu, ki ga v veliki večini prekriva gozd, pa so v preteklem pandemičnem letu ljudje začeli trumoma odkrivati njegove skrivnosti. Glavne poti so se v lepih dneh spremenile v živahne družabne sprehajalne promenade, marsikoga pa je zaneslo tudi na bolj odmaknjene gozdne stezice. A čeprav se je številnim verjetno zdelo, da pogozdeni mestni hrib zdaj poznajo že kot lasten žep, je v njegovi širjavi vendar lahko izgubiti orientacijo. Zato je še toliko bolj dobrodošlo, da so na osmih vstopnih točkah in dveh glavnih križiščih v gozdu postavili informacijske table z zemljevidi glavnih poti. Obiskovalci jih že z zanimanjem proučujejo, podobno navdušeno pa so sprejeli kažipote, ki jih ne le usmerjajo, ampak tudi obveščajo o razdaljah ter podučijo o gozdnem bontonu.Prek Golovca se zdaj označeno vijejo štiri tematske poti: Slovenska turnokolesarska pot, Srčna pot, Pot spominov in tovarištva ter odsek mednarodne romarske Jakobove poti, svoj košček divjine pa imajo tudi gorski kolesarji na posebej urejenem poligonu. Te bistvene informacije vam tabla z zemljevidom razkrije že ob prvem pogledu, ob nekoliko podrobnejšem pa tudi, kje vzdolž omenjenih poti in gozdnih križišč ter presečišč stoji 30 lesenih stebrov za usmerjanje in še 13 stebričkov za izobraževanje in ozaveščanje. Od osnov gozdnega bontona, ki nas uči, naj ne smetimo, vznemirjamo živali ali kurimo ognja, do tega, naj nas na sprehodu vodi radovednost. Naj raziskujemo, opazujemo rastline in živali, morda celo zapremo oči in prisluhnemo zvokom gozda.Poudarek je torej na gozdni pedagogiki, zato boste prej ali slej trčili tudi ob gozdni učilnici. Po kratkem vzponu, le lučaj od observatorija, boste našli neznansko zanimiv gozdni planetarij, kjer lahko mali in nekoliko večji radovedneži potešite svojo radovednost o vesolju in astronomiji. V bližini enega glavnih gozdnih križišč, kjer je urejenih nekaj klopi in naprav za vadbo na prostem, pa so v posebni vitrini predstavljene avtohtone drevesne vrste Golovca. Informacije v obeh gozdnih učilnicah in na izobraževalnih stebričkih so kratke in jedrnate, zato ne spreglejte QR-kod, ki vas popeljejo do podrobnejših vsebin in vrste zanimivih informacij na občinski spletni strani.Pozitiven vpliv narave na človekovo počutje je dobro znan, med drugim si v njenem objemu lahko napolnimo baterije, vzpostavimo notranje ravnovesje ter odženemo skrbi. In kot nalašč za to so pri Malem bajerju na Rakovniku ter ob Dolgem potoku v Štepanjskem naselju uredili dve tihi območji, leseni ploščadi, ki bosta, sploh v toplejših dneh, kar klicali po sprostitvi, morda meditaciji ali jogi, ali pa uživanju v knjigi pod drevesnimi krošnjami. Sicer pa so v sklopu že omenjene nove urbane opreme Golovca v okviru evropskega projekta URBforDAN na Poti spominov in tovarištva zamenjali 11 lesenih miz in 30 klopi ter postavili dodatnih pet miz in 20 klopi.Najbolj zeleno je do Golovca seveda priti peš ali s kolesom, zato so na vstopnih točkah Hradeckega, Rakovnik in London namestili dodatna stojala za kolesa.