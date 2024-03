Bralec Rok: Če Univerza nima za tak osnovni strošek, je to sramota brez primere

V začetku marca nam je pisal bralec Rok iz Ljubljane, ki se je jezil nad politiko slovesne podelitve diplom. »Če diplomiraš na Univerzi v Ljubljani in želiš na slavnostno podelitev svoje diplome, moraš plačati 15 evrov. Strošek naj bi kril kanapejčke in penino na prireditvi, ampak če Univerza nima za tak osnovni strošek, je to sramota brez primere.«

Vprašanje, zakaj imamo v šolskem sistemu plačilno politiko podeljevanja, smo naslovili na Univerzo v Ljubljani in dobili odgovor, da na rektoratu Univerze v Ljubljani članicam – akademijam in fakultetam – brezplačno oddajajo Zbornično dvorano, kjer potekajo podelitve diplomskih oz. magistrskih listin. Za izvedbo posameznih podelitev listin in pogostitve pa skrbijo članice same.

Zato smo na pet ljubljanskih fakultet poslali vprašanja, katerega leta so plačilo uvedli, koliko znaša strošek posameznika, ki se podelitve udeleži v letošnjem šolskem letu, in ali velja samo za povabljence ali tudi za študenta/-ko, ki diplomira, zakaj fakulteta ne krije tega stroška iz drugih virov in ali razmišljajo o kakšnih spremembah.

Fakulteta za šport

Fakulteta za šport

Iz dekanata fakultete za šport smo dobili odgovor, da se »plačilo svečane podelitve diplom fakultete za šport plačuje od leta 2007. Študenti, ki se prijavijo za svečano podelitev diplom fakultete za šport, plačajo prispevek 15 evrov. V tem znesku je všteta pogostitev za tri osebe (za študenta ter dva gosta in neomejeno število otrok). Udeležba na podelitvi diplom ni obvezna, da študenti diplomirajo. Diplomsko listino lahko študenti brezplačno prevzamejo v referatu. Zaenkrat ne razmišljamo o spremembah.«

Fakulteta za družbene vede

Fakulteta za družbene vede

»Udeležba slavnostne podelitve diplomskih listin na fakulteti za družbene vede je brezplačna,« smo dobili odgovor s fakultete za družbene vede.

Ekonomska fakulteta

Ekonomska fakulteta

»Študenti oziroma diplomanti Ekonomske fakultete UL prejmejo slavnostno listino na sprejemu, ki ga priredimo v Veliki dvorani Ekonomske fakultete, v kateri je več kot 400 sedežev. Od tega je največ 120 diplomantov, ki lahko na svečani dogodek povabijo tudi svoje najbližje. Na ekonomski fakulteti se zavedamo, da je to za naše študente velik življenjski dogodek, zato podelitev zaključimo s pogostitvijo, ki je v celoti strošek fakultete. Zanjo sami diplomanti ne prispevajo niti posredno niti neposredno. Ob tem organiziramo tudi posebno urejeno mesto za brezplačno fotografiranje diplomantov in njihovih gostov.

Odzivi naših diplomantov na sam dogodek so zelo dobri, zato ne razmišljamo o kakšnih spremembah, sploh ne v delu, zaradi katerega ste nam vprašanja posredovali. Tako še naprej načrtujemo, da stroškov svečanih podelitev ne bomo zaračunavali študentom/diplomantom,« nam je odgovoril mag. Tilen Balon iz tajništva ekonomske fakultete.

Filozofska fakulteta

Filozofska fakulteta

V imenu dekanje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani prof. dr. Mojce Schlamberger Brezar nam je odgovor na vprašanja posredovala Kristina Zajc Božič, samostojna strokovna delavka za spremljanje dejavnosti fakultete.

»Prispevek za podelitev diplom, ki ga študent/študentka plača ob prvem vpisu v zadnji letnik študijskega programa na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani (UL FF), je bil uveden leta 2001/2002. V začetnih nekaj študijskih letih se je višina prispevka gibala od 500 do 2000 takratnih tolarjev (med 2 in 8 evrov). V študijskih letih, ko so bile svečane podelitve organizirane enkrat letno v Cankarjevem domu, je bil prispevek nekoliko višji, od študijskega leta 2012/2013 dalje pa je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani prispevek študentov za svečano podelitev diplomskih listin sprejet v višini 10 evrov in je kljub rasti cen življenjskih potrebščin ostal ves ta čas, torej več kot desetletje, nespremenjen, nespremenjen pa ostaja tudi za prihodnje študijsko leto.

Ceniki, kjer je to razvidno, so objavljeni na naši spletni strani: https://www.ff.uni-lj.si/studij/ceniki. Podlago za zaračunavanje predstavlja Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu, ki določa, katere prispevke lahko visokošolski zavodi za redni in izredni študij zaračunavamo.

Pri tem pojasnjujemo, da so dejanski stroški podelitve višji in poleg pogostitve diplomantov in njihovih svojcev, mentorjev vključujejo tudi stroške nastopajočih in druge materialne stroške, da pa fakulteta študentom stroška podelitve ne zaračuna po dejanskih stroških, kar prej omenjeni pravilnik sicer dopušča. Prispevek študenta predstavlja približno četrtino dejanskega stroška (svojci in drugi gostje diplomanta tega prispevka ne plačajo), razliko pokrije fakulteta iz drugih virov. O spremembi višine prispevka na UL FF ne razmišljamo.«

Pravna fakulteta

Pravna fakulteta

S pravne fakultete nam je odgovorila Irena Kordež, univ. dipl. prav., tajnica fakultete.

»Prispevek za slavnostno podelitev diplom je bil uveden leta 2009. Višina prispevka je znašala 70,94 EUR, skozi leta pa se je ta prispevek zniževal in je v letu 2023 znašal 10 evrov.« Prispevek je isti ne glede na to, koliko gostov povabi posamezen diplomant/-ka.

Zakaj fakulteta ne krije tega stroška iz drugih virov?

»Prispevek za slavnostno podelitev diplom je bil, kot že rečeno, uveden že leta 2009. Gre torej za večletno vzpostavljeno prakso, ki jo je sedanje vodstvo fakultete prevzelo od prej. Pri tem naj dodamo, da prispevek v višini 10 evrov še zdaleč ne krije vseh stroškov, povezanih s podelitvijo diplomskih nalog, zato ima zgolj simbolni pomen v smislu ustreznega soprispevka študentov, ki, med drugim, kaže na to, da obstaja želja in namera, na obeh straneh (to je študentov in fakultete), da se slovesno obeležitev dogodka ohrani oz. z njo nadaljuje. Sicer so rešitve lahko tudi drugačne, manj slavnostne in poenostavljene, ki bi s seboj prinesle odpravo določenega dela stroškov in s tem tudi (minimalnega) prispevka študentov, vendar pa po mnenju Pravne fakultete UL niso primerne.«