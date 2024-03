Bralca razjezilo, da mora plačati 15 evrov za takšno pogostitev ob diplomi

Pisal nam je bralec Rok iz Ljubljane in se jezil nad politiko slovesne podelitve diplom. »Če diplomiraš na Univerzi v Ljubljani in želiš na slavnostno podelitev svoje diplome, moraš plačati 15 evrov. Strošek naj bi kril kanapejčke in penino na prireditvi, ampak če univerza nima za tak osnovni strošek denarja, je to sramota brez primere.«

Vprašanja, koliko znaša strošek posameznika, ki se podelitve udeleži v letošnjem študijskem letu, zakaj Univerza ne krije tega stroška iz drugih virov in ali razmišljajo v prihodnje o kakšnih spremembah, smo naslovili na Univerzo.

Univerza v Ljubljani FOTO: Leon Vidic, Delo

Nina Narat Meden, predstojnica organizacijske enote za komuniciranje Univerze v Ljubljani, nam je odgovorila:

»Na rektoratu Univerze v Ljubljani našim članicam – akademijam in fakultetam – brezplačno oddajamo Zbornično dvorano, kjer potekajo podelitve diplomskih oz. magistrskih listin. Za izvedbo posameznih podelitev listin in pogostitve skrbijo članice same.

Vse pogostitve ob prireditvah, ki potekajo v Zbornični dvorani in drugih prostorih Univerze v Ljubljani v organizaciji rektorata, kot so denimo podelitve nagrad in slavnostnih listin v okviru Tedna Univerze, so za vse udeleženke in udeležence brezplačne.«