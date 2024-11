»Na eni od ljubljanskih šol prvošolčkom razdelili takšno gradivo«: preverili smo, kaj je na tem (FOTO)

Na družbenem omrežju je zaokrožila fotografija, ki naj bi prikazovala učni material za prvošolčke. Avtor posnetka je dejal, da so »na eni od ljubljanskih osnovnih šol prvošolčkom kot obvezno šolsko gradivo začeli vsiljevati ideologijo LGBT o mavrični družini«.

Na listu lahko vidimo, da so navedeni strokovni izrazi za družine - osnovna, razširjena, enostarševska in mavrična. Slednja, torej mavrična oblika družine, je povzročila nemalo zgražanja, češ, ali morajo otroci v prvem razredu res biti seznanjeni s to obliko družine in ali ne gre nemara za nestrokovno poimenovanje.

Učni načrt ne predpisuje izraza »mavrična družina«, a ima učitelj avtonomijo, da jo lahko uporabi

Na Zavod za šolstvo, ki med drugim pripravlja učbenike, priročnike in druga gradiva za učitelje in učence, smo naslovili vprašanje, ali se izraz »mavrična družina« uporablja v gradivu v osnovnih šolah in v katerih razredih?

Na Zavodu so za naš medij preverili učna gradiva in učne načrte na temo družin.

»Iz zapisa v učnem načrtu za spoznavanje okolja - stran 14, 15, 22 in 31 je razvidno, da učenec ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v prvem triletju, pozna različne oblike družine. Strokovnega izraza, ki ga omenjate (»mavrična« družina), učni načrt za spoznavanje okolja ne predpisuje,« so nam dejali.

Kljub temu, da učni načrt izraza »mavrična družina« ne predpisuje, pa, kot pravijo na Zavodu, ima »učitelj avtonomijo in svojo strokovno presojo, od katere je odvisno, katere oblike družin bodo učenci pri pouku spoznavali ter kako bo izpeljal vzgojno-izobraževalni proces v razredu.«

V prvem razredu se učenci učijo poimenovanja družinskih članov in razumejo medsebojne sorodstvene povezave, v drugem in tretjem pa učno gradivo predvideva, da razumejo pomen sodelovanja in spoštovanja med družinskimi člani in poznajo pomen delitve dela med družinskimi člani. Prav tako pa je med cilji navedeno, da učenci prepoznajo oblike družinskih skupnosti in razvijajo strpen odnos do njih.

»Izraz mavrična družina ni strokoven«

Na posnetek se je na družbenem omrežju odzvala tudi učiteljica, ki je zapisala, da izraz »mavrična družina« ni primeren. »Poznamo sicer jedrno (osnovno ali ožjo) družino, enostarševsko, sestavljeno in razširjeno. Ne vem, zakaj bi se takšna istospolna družina imenovala mavrična. Mogoče zato, da jo z imenom približamo otrokom, jo narediti priljubljeno? Pravi izraz bi bil istospolna družina, ker se nanaša na njeno bistvo. Mavriča pa je pravljični izraz in ni realni prikaz te oblike družine. Sicer vem, da so izraz potegnili iz barv svojih simbolov, ampak strokovno pa to ni,« je zaključila.

