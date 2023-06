Na državnem tekmovanju so spekli rekordno število gibanic (FOTO)

Kulturno, turistično in izobraževalno društvo Kelih iz Križevcev pri Ljutomeru je nedavno pripravilo 10. turistično-gastronomsko prireditev Prleška gibanica 2023, na kateri so ocenjevali te tradicionalne dobrote. Strokovna komisija pod taktirko Tomaža Vozlja, predsednika Društva kuharjev in slaščičarjev Slovenije, se je posvetila odličnim prleškim sladicam v več kategorijah. Na državnem ocenjevanju je bilo rekordnih 46 gibanic, spomnimo, lani jih je bilo 41, predlani 26. Največ so jih pripravili na severozahodu države.

Po ocenjevanju še pohod

Prleška gibanica je tradicionalna jed, ki ima tudi svoj praznik, jubilejna prireditev pa je postregla s samimi presežki, ki so se potegovali za naklonjenost strokovne komisije. Kulinaričnega pohoda Prleška gibanica se je udeležilo skoraj sto navdušencev iz vse Slovenije, in to kljub negotovim vremenskim razmeram. »Drugo leto zapovrstjo so na državnem ocenjevanju sodelovale tudi osnovne in srednje šole. Izkazalo se je, da je prleška gibanica mlade navdušila, saj je bilo v obeh kategorijah skupno 16 tekmovalnih ekip oziroma posameznikov. Tudi Tomaž Vozelj, Elvira Štumpf in Zdenka Tompa (Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci) so bili prijetno presenečeni in hkrati navdušeni, saj so morali oceniti kar 46 prleških gibanic. Tudi več tržnih ponudnikov potrjuje, da je prleška gibanica atraktivna v gostinstvu, da jo turisti obožujejo in jo želijo naročiti tam, kjer pečejo najboljše. Razstava prleških gibanic je bila prava paša za oči, še posebno lepi so bili krožniki učencev ustvarjalnega krožka OŠ Križevci,« je z zadovoljstvom ugotovila direktorica Društva Kelih Tjaša Kos.

46 jedi je bilo na državnem ocenjevanju.

Petkovemu ocenjevanju je sledil kulinarični pohod. Zanimivo je bilo poklepetati z udeleženci s skorajda vseh koncev Slovenije. Gostitelji (Vinogradništvo družina Kos, Kmetija Koroša, SKZ Ljutomer – Križevci, Ekološka kmetija Vila Natura, Društvo kmetic Križevci – Veržej, Društvo vinogradnikov in prijateljev vina Ljutomer, Zeliščarstvo Divjak, Vino Škrget, Društvo vinogradnikov Mala Nedelja, Vinogradništvo Horn, BeEko Kmetija Paldauf, Eko domačija Ros, Grily Naturae in Čebelarstvo Šalamun) so se na postojankah resnično potrudili in se pokazali v najboljši luči, največ časa pa so preživeli na dvorišču podjetja, Cornus, d. o. o., kjer so ponudili odličen bograč.

Slavili tudi kafetarici

Znova se je potrdilo, da je prleška gibanica živa, saj povezuje ljudi različnih interesov in generacij, ki jo radi pečejo, in tiste, ki jo radi poskusijo. Letošnja prireditev je bila v več pogledih izjemna, zaradi slabe vremenske napovedi pa je bila razglasitev rezultatov namesto na vaškem trgu v kulturnem domu v Križevcih pri Ljutomeru. V kategoriji osnovne šole je slavila OŠ Ivana Cankarja Ljutomer, izbirni predmet 9. razred, med srednjimi šolami se je najbolj izkazala Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer. V kategoriji ljubitelji prleške gibanice sta zmagali kafetarici Majda in Lidija, med tržnimi ponudniki pa je bilo najboljše Lončarstvo Žuman Saša, s. p., po številu doseženih točk tudi absolutni zmagovalec letošnjega tekmovanja.

S certifikati spodbujajo tradicionalno peko te dobrote v okrogli lončeni skledi.

S podelitvijo certifikatov tradicionalna prleška gibanica se spodbuja peka te dobrote v okrogli lončeni skledi tako pri tržnih ponudnikih kot pri ljubiteljih. Tako so jo namreč pripravljali nekoč, ker pa so krušne peči dandanes redke, te niso več pogoj za pridobitev certifikata. Letos so kar 44 gibanic od 46 pripravili v okroglih lončenih pekačih. Podelitev certifikatov bo konec junija.

Vzorce je ocenjevala tričlanska strokovna komisija.