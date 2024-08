Na cestah vse stoji, enako pričakujejo konec tedna

Poletje se počasi končuje, turisti odhajajo domov in znova nastajajo jutranje ter popoldanske prometne konice. Konec tedna, ki je pred nami, bo predvidoma zelo prometno obremenjen, občasno povečan promet proti Hrvaški in Avstriji pa pričakujejo še vse do sredine septembra, posebno v času lepega vremena, piše promet.si.

Novo šolsko leto zahteva več previdnosti na cestah, tudi policisti bodo marsikje na območjih šol izvajali poostren nadzor nad prometom.

»Vedno in povsod - ne pozabite na preventivo ter vremenske spremembe! Srečno vožnjo,« sporoča promet.si

Na celotnem cestnem omrežju potekajo nujna vzdrževalna dela (košnja, popravila bankin, čiščenje jarkov, cestišča itd.) zaradi zagotavljanja prometne varnosti.

Na južni ljubljanski obvoznici med priključkoma LJ-jug in center v obeh smereh, promet poteka po dveh zoženih pasovih. V času visoke gostote prometa nastajajo zastoji. Na odseku Logatec – Unec (na priključkih Unec in Logatec) potekajo dela predvidoma do začetka septembra.

Pnevmatika na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti med pokritim vkopom Rebrnice 1 in razcepom Nanos v smeri Razdrtega.

Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Slivnico in Framom proti Ljubljani, pred prehodom Šentilj proti Avstriji pa občasno nastane krajši zastoj.

Na dolenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med Ivančno Gorico in Višnjo Goro proti Ljubljani.

Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem.

Promet bo oviran

Danes, 29. 8., od 8. - 11. ure, na odseku Blagovica - Krtina proti Mariboru. V petek bo, prav tako med 8. in 11. uro, oviran promet med Trojanami in Blagovico proti Mariboru in od 10. do 14. ure med Vranskim in Trojanami proti Ljubljani zaradi košnje.

V četrtek, 29. 8., do 20. ure, bo na odseku Pesnica - Šentilj proti Avstriji zaradi del promet potekal po enem pasu.

Od petka do nedelje, 30. 8. do 1. 9., bodo spreminjali delovno zaporo na odseku Slivnica - Fram - Slovenska Bistrica, v obe smeri. Promet bo čez konec tedna občasno ponoči oviran.

Po celi Sloveniji

Med priključki Novo mesto – Kronovo – Dobruška vas promet poteka po enem prometnem pasu, v obe smeri. Zaprta sta izvoz in uvoz Kronovo proti Obrežju. Pas proti Obrežju je širok 3,75 m in proti LJ, skupaj z odstavnim pasom 5,75 cm.

Na odseku Bič – Trebnje vzhod, v obe smeri, bodo do predvidoma 15. septembra potekala dela. Promet poteka po dveh zoženih pasovih v vsako smer.

V predoru Karavanke bo promet potekal izmenično s čakanjem pred predorom: 2. in 9. 9., med 14.30 in 20.30 ter 10. in 11. 9., med 8. in 20.30 uro. Možnost izrednih prevozov maksimalne širine transporta do 3,75 m.

Na odseku Draženci - Gruškovje na podravski avtocesti bo v času do 30. 8. zaradi košnje promet nekoliko oviran.

Tudi na odseku Sveta Trojica - Sveti Jurij ob Ščavnici proti Lendavi bo predvidoma do 30. 8. promet potekal po enem pasu zaradi del. Med priključkoma Vučja vas in Murska Sobota proti Lendavi je zaradi poškodovanega vozišča omejitev hitrosti 80 km/h.

Obvozi in občasni zastoji

Cesta Stahovica - Črnivec pri Podlomu bo zaprta do 30. 8. Obvoz bo urejen skozi Vransko - Mozirje in obratno.

Na odseku Košnica pri Celju - Brstnik (Celje - Krško) promet poteka izmenično enosmerno, dela pričakujejo do 30. avgusta, dnevno med 6. in 17. uro. Občasno nastajajo zastoji.

Cesta Gortina - Muta je na Muti zaprta do 30. 8. V Črni vasi je do 31. avgusta popolna zapora zaradi del. Obvoz je urejen po cesti Brglezov štradon in Brest.

V Ljubljani bo od 1. 9., od 6. ure zjutraj, do naslednjega dne ob isti uri, zaprto križišče Peruzzijeve ulice, ceste Črna vas in Ižanske ceste. Obvoz bo preko Brezovice, Podpeči, Iga in Škofljice.

Načrtovana so tudi dela na vrhu Vršiča, predvidena prva faza bo potekala med 2. septembrom in 24. decembrom letos.

»Vsa zgoraj našteta dela so predvidena in se lahko spremenijo,« opozarjajo.

Ste naleteli na zastoj? Pišite nam, ne pozabite dodati fotografije.