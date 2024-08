Oče prvošolčka: »Ukinili so nam šolski prevoz!« Jeseniški župan odgovarja ...

Na nas se je obrnil bralec, ki je prepričan, da sta v občini Jesenice vsaj dve težavi - prva je ta, da naj bi ukinili šolski prevoz do šole na relaciji Hrušica - Jesenice (OŠ Toneta Čufarja), druga pa, kot trdi občan, da naj bi razmere v občinski stavbi eskalirale. »V kratkem obdobju je odpoved dalo več kot dvajset zaposlenih, kar je jasen kazalnik, da stvari niso takšne, kot bi morale biti«.

Za pojasnila smo se obrnili na občino Jesenice, kjer so vse zanikali.

Župan Peter Bohinc nam je pojasnil, da se problematika o izvajanju javnega potniškega prometa vleče že nekaj mesecev, a jim je šolske prevoze na koncu le uspelo njim zagotoviti.

»Žal se vse pogosteje pojavljajo namerne dezinformacije, da občina ukinja prevoze na Jesenicah. Poudariti moram, da se na objavljen razpis za mestni potniški promet, ki smo ga objavili kar trikrat, žal nihče ni prijavil. Niti dosedanji koncesionar. Zato smo se v poletnem času morali organizirati drugače in tako smo uvedli dve brezplačni krožni liniji. Ti dve liniji sta nadgradili vse ostale avtobusne linije primestnega in medkrajevnega prevoza skozi Jesenice, katere je organizirala država preko DUJPP-pa,« je za Slovenske novice pojasnil Bohinc.

Objavljen je bil tudi razpis za izvajanje šolskih prevozov za šolsko leto 2024/2025. »Po prvem neuspelem razpisu, ki je ponudnik oddal ponudbo in presegel zagotovljena sredstva v proračunu, smo razpis za šolske prevoze ponovili. Prijavil se je en ponudnik, s katerim bomo sklenili pogodbo in s tem zagotovili izvajanje šolskih prevozov po ustaljeni praksi. Javnost bomo o tem podrobno obveščali naslednji teden, ko bo pogodba tudi uradno podpisana,« je zatrdil jeseniški župan.

Šolski prevozi so zagotovljeni za vse linije oziroma relacije, in sicer v petih sklopih za vse osnovne šole. Za OŠ Tone Čufar pri vstopni postaji Hrušica, ki jo omenja bralec, je spored takšen:

(1) proti šoli: 06.45 Hrušica - Jesenice ZD, 07.25 Jesenice Bolnica - Kopavnik - Hrušica, 07.55 Hrušica - Jesenice ZD.

(2) proti domu: 12.14 Jesenice ZD - Hrušica, 13.35 in 14.00 nazaj na Hrušico.

Je občinsko stavbo res zapustilo dvajset zaposlenih?

Bralec je še navedel, da je odpoved dalo kar dvajset zaposlenih v občinski stavbi, ata podatek po besedah župana ne drži. Direktorica občinske uprave mag. Vera Djurić Drozdek dodatno pojasnila, da je v zadnje pol leta delovno razmerje zaključilo sedem zaposlenih, od katerih so se tri zaposlene upokojile, 4 pa so prekinile delovno razmerje. V istem obdobju se je na novo zaposlilo pet oseb.

Vpogled v evidence pokaže, da se v enem letu število zaposlenih v občinski stavbi ni bistveno spremenilo. Avgusta lani je bilo tam 64 zaposlenih, avgusta letos pa 62.

Se pa, kot pojasnjuje Djurić Drozdekova, v javnem sektorju v zadnjem obdobju dogajajo večje fluktuacije, kot smo jih bili vajeni v preteklosti. Po njenih besedah je več razlogov za takšno stanje:

1. Sistem javnih uslužbencev je postal zelo tog v primerjavi z gospodarstvom in nekonkurenčen – predvsem z vidika plač, ki so za podobna delovna mesta v gospodarstvu višje, in pogojev dela (nematerialne spodbude v gospodarstvu).

2. Napredovanja v javnem sektorju so mnogi uslužbenci dosegli približno po 15 letih zaposlitve v javnem sektorju. To pomeni, da mnogo zaposlenih izgubi motivacijo za delo v javnem sektorju, saj bodo, bodisi prejemali enako plačilo do upokojitve, bodisi morali iskati novo delovno mesto v javnem sektorju, ki je višje ovrednoteno.

3. Delovne sile v Sloveniji primanjkuje in tako nizke brezposelnosti ne pomnimo. Sedanja situacija na trgu dela je zato za marsikoga iz javnega sektorja priložnost, da službo zamenja – ali zaradi novih kariernih izzivov, morda zaradi odločitve o lastni podjetniški poti. To velja zlasti za tehnične kadre, ki so podobno delo že opravljali v javnem sektorju.

