Na Brdu bo dišalo po sirih

Na Festivalu slovenskih sirov se srečajo ljubitelji in proizvajalci slovenskih sirov. Na dogodku, ki bo v torek, 8. oktobra 2024, med 12. in 19. uro, se predstavlja več kot 30 domačih sirarjev, ki ponujajo različne vrste sirov za degustacijo. Poleg tega vključuje kulinarične prigrizke mladih in priznanih chefov ter posebne dogodke. Obiskovalci boste lahko uživali v izjemnih okusih ter spoznavali skrivnosti slovenskih sirarjev v okolju Kongresnega centra Brdo.

In kakšen bo program? Od 12. do 19. ure bodo potekale predstavitev slovenskih sirarjev ter degustacija in prodaja sirov. Ob 15. uri bo na vrsti prva delavnica, in sicer Sir in pivo z Mojco Polak, sommelirko za sire, in sommelierom Jernejem Lubejem. Ob 17. uri bo druga delavnica. Letos bo festival še posebej svež, poudarek je namreč na mladih prevzemnicah in prevzemnikih sirarskih kmetij ter na mladih, ki so prevzeli vodenje gostiln.

Predstavlja se več kot 30 domačih sirarjev.

Dan prej, 7. oktobra, bo potekal posvet Zgodbe mladih sirark in sirarjev, na katerem bodo obiskovalci spoznali šest mladih prevzemnikov mlečnih oziroma sirarskih kmetij ter se posvetili težavam, s katerimi se soočajo. Na festivalu bodo trije mladi kuharski mojstri, prevzemniki gostiln oziroma restavracij, ponujali sirne prigrizke.