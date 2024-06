Možina iz nacionalke na udaru: kot osumljencu mu grozijo s prisilno privedbo

Aprila letos je novinar TV Slovenija Jože Možina na omrežju X sporočil:

»A kdo pozna tega tipa? Prejle se je drl name po imenu in me par 100 metrov hoje nadlegoval. Če sem prav razumel, ga moti moje delo in je sposoben vse mogoče. Bi ga policija lahko malo umirila?«.

Pri tem je Možina tudi objavil fotografijo domnevnega napadalca, zdaj pa je dobil vabilo na policijsko postajo, kjer se bo zaradi tega moral zagovarjati:

»Namesto, da bi policija preganjala moškega, ki me je nadlegoval na javnem mestu, skupaj z drugimi, ki so mi že večkrat fizično grozili (ne le meni)- sem osumljenec jaz - in grozijo mi s prisilno privedbo. Tako ne gre več naprej, tonemo v totalitarizem. Desno je fotografija tega istega tipa, ki je z rdečo zvezdo in vzkliki motil/provociral na predstavitvi moje knjige v Konzorciju. In take provokatorje in nasilneže policija ščiti? Seveda se ne bom pustil ustrahovati.«, je ob tem zapisal.