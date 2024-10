Morskega velikana dvignili z viličarjem (FOTO)

Vsak ribič sanja o kapitalnem ulovu, Ljubljančanu Robertu Renningerju pa je te dni uspel ulov kapitalca vseh kapitalcev – 250 kilogramov težkega modroplavutega tuna. To je najtežja riba, kar jih je bilo letos ulovljenih v Jadranskem morju!

Trenutno je še v hladilnici, od koder jo bodo danes popoldne z viličarjem pripeljali pred azijsko restavracijo na Bledu, jo na posebnem slavnostnem dogodku postavili na ogled, razrezali in pripravili.

Lovi vsak teden od srede do nedelje. FOTO: Osebni arhiv

Boril se je dve uri

Oseminštiridesetletni Robert je po dolgih letih ljubiteljskega ukvarjanja z ribolovom pred osmimi leti postal profesionalni lovec na tune z licenco mednarodne organizacije Iccat za zaščito modroplavutega tuna. Je edini Slovenec, ki ima podjetje na Hrvaškem in se profesionalno ukvarja z lovom te zaščitene vrste tune. Licenca Iccat mu daje letno kvoto 11.000 kg ulova, sezona pa traja od 1. marca do 31. decembra.

Na tokijski borzi bi tuna lahko prodal celo za 100.000 dolarjev!

Že od otroštva je strasten ribič. FOTO: Osebni arhiv

»Vsak teden lovim od srede do nedelje in tokrat mi je uspelo okoli 20 navtičnih milj zahodno od Rovinja, na meji Hrvaške z mednarodnimi vodami. Tak ulov je v oktobru, ki je najboljši mesec za tune velikane, možen le v plitkih vodah Istre, kjer se v tem času zgostijo velike mase sardin, ki so za tune najboljša hrana. Tun je star okoli 20 let in očitno je bila sreča na moji strani,« pripoveduje naš ribič.

Ujel ga je na globini 28 metrov v zgodnjih jutranjih urah na le 1,5 milimetra debel laks z navadno sardelo. Z velikanom se je nato boril dve uri, šele potem se je riba utrudila in jo je lahko dvignil na krov ribiške barke. »Trije smo jo s tako imenovanim japonskim rezom humano ubili, očistili in jo z dvigalom spravili na led, vse tako, da se kar najbolje ohrani kakovost mesa,« opisuje Robert, čigar tokratni ulov pa ni njegov največji.

7500 evrov je bila odkupna cena za velikana.

Tuna bodo danes razrezali v azijski restavraciji na Bledu. FOTO: Osebni arhiv

Suši, sašimi, tatar, zrezek

Že pred tremi leti mu je v vodah zahodne Istre uspel trofejni ulov 280-kilogramskega tuna. Z njim se je boril kar osem ur, dolenjskemu gostincu Damjanu Finku, ki je ribo takrat odkupil, pa so pri prenašanju od avtomobila do kuhinje morali priskočiti na pomoč gasilci. Najtežji modroplavuti tun, ki so ga ujeli v Jadranskem morju, pa je imel kar 357 kilogramov.

Robert Renninger s tunino zalaga precej slovenskih gostiln in tudi nekaj tujih, s tokratno velikanko pa se bodo gostili v restavraciji Arroi na Bledu, saj so jo odkupili po 30 evrov na kilogram, skupaj torej za 7500 evrov. Pred očmi javnosti jo bodo narezali na dolge pravokotne kose, iz katerih pripravljajo specialitete, kot so suši, sašimi, tunov tatar in tudi kakšen zrezek.

»Divji tun je izjemne kakovosti in takšna riba na svetovnih trgih dosega astronomske cene, še posebno na Japonskem. Tam bi jo na tokijski borzi lahko prodal celo za 100.000 dolarjev, vendar me to niti ne zanima,« pravi Renninger. Na tokijski borzi so v predkoronskem času okoli 300-kilogramsko ribo velikanko prodali za skoraj tri milijone evrov, kar znese kar 9000 evrov na kilogram.