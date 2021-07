Mladenič zaradi cepljenja oslepel in postal nepokreten? UKC odgovarja

Premalo cepljenih

V teh dneh se je na eni od spletnih strani pojavila zgodba o domnevno hudi avtoimuno reakcijo po cepljenju 20-letnika, ki naj bi zaradi cepljenja najprej oslepel, nato naj bi se mu stanje naglo poslabšalo z vrsto nevroloških simptomov in naj bi celo postal nepokreten, njegovo telo pa trenutno ni zmožno osnovnih človeških funkcij, zadrževanja blata in vode.Pri UKC Ljubljana se skladno z mnenjem informacijske pooblaščenke odzivajo le z zanikanjem določenih navedb ali s pojasnilom določenih ravnanj, zato so pripravili odziv na neresničen zapis. »V UKC Ljubljana lahko na podlagi javno objavljenih podatkov potrdimo, da je bil v naši obravnavi pacient, ki delno ustreza opisu, ki je naveden v javni objavi, vendar ne držijo navedbe, da bi bil nepokreten oziroma ostale navedbe iz javne objave. Zaradi medicinske etike in varovanja zasebnosti ne smemo ali želimo razkriti diagnoze - vendar poudarjamo, da so simptomi in znaki združljivi z boleznijo, ki ni povezana s cepljenjem,« so zapisali v sporočilu za javnost.V cepljenju proti koronavirusu je bilo do sedaj uporabljenih že preko 3 milijarde odmerkov. »Na spletni strani z medicinsko literaturo PubMed ni nobenega zapisa o povezavi simptomov javno izpostavljene osebe s cepljenjem proti novemu koronavirusu. Potek bolezni je povsem drugačen od tistih, ki so značilni za nevroimunolške dogodke po cepljenju. Glede na to smo na nevrološki kliniki mnenja, da pri izpostavljemu pacientu ni dokazov o povezanosti bolezni s cepljenjem proti novemu koronavirusu,« še navajajo.Sicer pa vlada še naprej poziva k cepljenju, trenutno je z vsemi odmerki cepljenih okoli 33 odstotkov populacije, kar pomeni, da nam do cilja manjka še skoraj enkrat toliko. Opozarjajo, da je cepljenje ključnega pomena za preprečevanje širjenja različice delta, ki bi jeseni lahko povzročila ponovno zapiranje države