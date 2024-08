Slovenec izdelal darilo za Trumpa: poglejte, kaj mu bo poslal in kaj mu sporoča (FOTO)

V mondenem ljubljanskem hotelu je poslovnež in nekdanji avtomobilski dirkač Matjaž Tomlje včeraj predstavil projekt World Peace – Donald Trump, ki bazira na zgodbi, znani starejšim bralcem našega časopisa: v osemdesetih letih minulega stoletja sta Angela Borštnik in njen sin Jože iz Krke na Dolenjskem pridelovala sadjevec in brinjevec ter ga poimenovala »mirovni napitek«. Pošiljala sta ga številnim državnikom po svetu, od njih pa sta prejela številna zahvalna pisma. Ali je prav, da smo sprti? V knjigi, ki jo je včeraj na predstavitvi pokazal Tomlje, so zbrani zahvalni dopisi Ronalda Reagana,...