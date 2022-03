Po hribčkih na vzhodu Štajerske je razpršena vas Drbetinci, v kateri prebiva 54-letni Mirko Vršič skupaj z ženo Andrejo. V zadnjih šestih letih je imel serijo skorajda usodnih nesreč, ki so se mu pripetile po spletu okoliščin. Vse se je začelo leta 2016, ko je skočil s kolegom v padalskem tandemu: »Za sabo imam 30 let padalstva, opravil sem okoli 2300 skokov.« A skok v tandemu nad letališčem v Moškanjcih si bo zapomnil za vse življenje, saj so stvari šle pošteno po zlu: »Skočila sva skupaj, jaz sem bil spodaj, kolega pa se je z nogami zapletel v moje padalo.« Zbije, o...