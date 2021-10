Ministru Hojsu se maje stolček, to so napovedale opozicijske stranke

Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale vložitev interpelacije zoper notranjega ministra Aleša Hojsa. Osnutek, v katerem mu med drugim očitajo odgovornost za soustvarjanje izrednih razmer v državi in policijsko nasilje, so pripravili v Levici. Ostale stranke so do konca tedna pozvali k dopolnitvi, vložiti pa jo nameravajo prihodnji teden.



Kot je v današnji izjavi za medije dejal poslanec Levice Matej T. Vatovec, Hojsu očitajo odgovornost za ustvarjanje izrednih razmer v državi. »S svojim delovanjem tako vlada kot ministrstvo za notranje zadeve aktivno spodbujata nemire v državi in ustvarjata klimo, ki postaja vse bolj nevzdržna,« je navedel.



Ob tem Hojsu očitajo še politizacijo in militarizacijo policije ter vprašljivo povečanje represije nad protestniki, je dejal poslanec. Osnutek interpelacije Hojsa bremeni tudi odgovornosti za protiustavno omejevanje človekovih pravic z nepravilnim izvajanjem 9. člena zakona o nalogah in pooblastilih policije. Opozarjajo tudi, da velika verjetnost hujših kršitev javnega reda ne more biti zadosten razlog za tako široko omejevanje človekovih pravic na delu ozemlja Slovenije.

Izpostavili problem vladanja z odloki

Prav tako mu v Levici očitajo, da ne nosi zgolj objektivne odgovornosti za policijsko nasilje na protestih v Ljubljani, ampak da je tudi subjektivno vplival na takšno policijsko taktiko. Prepričani so, da zahteve po povečani represiji prihajajo iz državnega vrha, konkretno od predsednika vlade in predsednika SDS Janeza Janše ter podpredsednika SDS Hojsa. Kot je še dejal Vatovec, mu očitajo tudi zaničevalen odnos do policije.



V Levici v osnutku interpelacije, ki ga je pridobil STA, izpostavljajo tudi problem vladanja z odloki, ki je, kot navajajo, nedemokratičen, saj s tem izvršilna oblast poskuša prevzeti tudi naloge zakonodajne veje oblasti, hkrati pa z njimi v družbi ustvarja kaos.



Na vprašanje, ali računajo, da imajo realne možnosti za uspeh interpelacije, je Vatovec dejal, da ne bo špekuliral. Dodal pa je, da se nadeja tega, da jim bo morda uspelo prepričati katero od opozicijskih poslanskih skupin, ki sicer podpira vlado, a »nima pretiranih simpatij« do Hojsa.

Hojs za zdaj očitkov ne bo komentiral

Hojs je v današnji izjavi za medije dejal, da ni seznanjen z vsebino interpelacije, zato očitkov za zdaj ne bo komentiral. Ob vprašanju, ali je razmerje moči v parlamentu takšno, da ga bodo ohranili na ministrskem mestu, pa je dejal, da zdaj ni pomemben on, ampak Slovenija. Hojs je ob tem še dejal, da se razmerje moči v parlamentu po njegovem mnenju kaže v sprejemanju dobrih oziroma ustreznih zakonskih predlogov, kakšno je »razmerje ob konkretni interpelaciji, pa bomo videli«.



Eno interpelacijo je Hojs v tem mandatu že prestal. Junija lani so jo vložili LMŠ, SD, Levica in SAB s prvopodpisanim poslancem SD Matjažem Nemcem. Na glasovanju konec septembra jo je podprlo 38 poslancev, 43 jih je glasovalo proti.



To bo sicer deveta interpelacija v tem mandatu. Na obravnavo v državnem zboru trenutno čakata interpelaciji zoper ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simono Kustec ter ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča.

