Ministrstvo zavrača očitke: Slovenija upravičena do višjega zneska iz solidarnostnega sklada EU po lanskih poplavah

Slovenija je v Bruselj po zagotovilih državnega sekretarja na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj Srečka Đurova poslala ustrezno vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada EU po lanskih poplavah. Komisija bo Svetu EU in Evropskemu parlamentu predlagala izplačilo Sloveniji v višini 428 milijonov, dokončno odločitev pričakujejo do jeseni.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je vlogo za sredstva iz solidarnostnega sklada EU po avgustovskih poplavah oddalo 22. oktobra, je pojasnil državni sekretar Đurov. Kmalu za tem je Evropska komisija vlogo ocenila za ustrezno, na podlagi tega pa je Slovenija prejela prvih 100 milijonov evrov predplačila, ki je že bil nakazan upravičencem.

Kot je dodal Đurov, je nato stekel postopek nadaljnje preveritve vloge, pri čemer je Evropska komisija njihovo ministrstvo zaprosila za dodana pojasnila.

Ministrstvo je po njegovih besedah danes prejelo informacijo, da se je Evropska komisija Svetu EU in Evropskemu parlamentu odločila predlagati izplačilo Sloveniji v višini 428 milijonov pomoči.

»To pomeni, da bo Slovenija upravičena do višjega zneska, kot je bil obljubljen ob obisku predsednice Evropske komisije avgusta lani,« je izpostavil Đurov. Sam znesek oziroma dokončno odločitev pričakujejo najpozneje do jesenskih mesecev.

Časnik Dnevnik je sicer danes poročal, da je Evropska komisija podala vrsto pripomb na prošnjo Slovenije za finančno pomoč iz solidarnostnega sklada. Med drugim je opozorila na nezadostne podatke o obsegu poplav in uporabo nezanesljive metodologije.

Odzval se je tudi na navedbe, da je Evropska komisija opozorila na nezanesljivo metodologijo pri popisu škode. »Uporabili smo metodologijo, ki je svetovno priznana in so jo uporabljale tudi druge države,« je izpostavil Đurov.