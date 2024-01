Ministrstvo zamrznilo popis košarice osnovnih živil

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo začasno prenehalo izvajati fizični popis cen živil znotraj košarice 15 osnovnih skupin živil. Bodo pa, kot so sporočili z ministrstva, proučili možnosti za dosego dogovora s celotno verigo od kmeta do trgovca glede nadaljevanja projekta.

Kljub mnenju nekaterih, da je popisovanje cen košarice osnovnih skupin živil nesmiselno, so na ministrstvu znova poudarili, da so svoj osnovni namen dosegli. »Kljub naraščanju cen osnovnih življenjskih dobrin smo dosegli, da se najcenejša živila, ki so bila v košarici 15 osnovnih živil, pri trgovcih niso dražila od samega začetka spremljanja,« so zapisali.

Ker pa se je inflacija, povezana s hrano, trenutno umirila in ker trgovci niso zagotavljali zadostnih količin popisanih izdelkov v obdobju med dvema popisoma, so se na ministrstvu vseeno odločili, da začasno zamrznejo popis košarice osnovnih živil. Tega so izvajali med septembrom 2022 in marcem 2023 ter med junijem in decembrom 2023.

Čeprav so po oceni ministrstva potrošnikom s popisom pomagali ohranjati nakupno moč najbolj ranljivih skupin prebivalstva in je bil cilj projekta dosežen, pa trgovci niso zagotavljali zadostnih količin najcenejših popisanih izdelkov v vseh svojih trgovinah od enega popisa do drugega popisa.

»V skladu z zakonodajo sicer lahko trgovec dnevno spreminja ponudbo in cene svojih proizvodov, prav tako pa lahko spreminja cene istih izdelkov odvisno od lokacije trgovine ene trgovske družbe,« so zapisali in poudarili, da navedene prakse niso prepovedane in so v skladu z zakonodajo.

Bistveno se jim zdi, da bi v primeru nadaljevanja projekta dosegli dogovor s trgovci in proizvajalci glede zagotovitve zadostnih količin živil iz osnovne košarice po nabavnih cenah brez dodatnih zaslužkov trgovcev in proizvajalcev. »Zagotovo ni namen ukrepa potrošniku ponuditi živila pod nabavno ceno in ogroziti delovanje členov v prehranski verigi. Ključno je, da se za izbran nabor 15 živil ponudi živila po cenah brez marž,« so izpostavili.

Za uspešno nadaljevanje in izvajanje projekta bi bilo torej nujno sodelovanje in zaveza s strani proizvajalcev in trgovcev. »Najranljivejšim skupinam od začetka draginje želi vlada zagotoviti 15 osnovnih živil po dostopnih cenah, vendar brez aktivne zaveze deležnikov v verigi sam popis tega ne more zagotavljati. Če bomo lahko v nadaljevanju dosegli dogovor in zavezo s strani proizvajalcev in trgovcev, bomo tako lahko še naprej s skupnimi močmi pomagali najranljivejšim skupinam,« so pojasnili.

Kot so dodali, je v okviru ministrstva Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja julija 2023 začela s spremljanjem porekla, količine ter prodajne in odkupne cene v vseh členih v verigi od kmeta do trgovca. Od julija do decembra lani so se podatki spremljali na podlagi zakona o kontroli cen. Prva uradna analiza za to obdobje bo predstavljena predvidoma konec prvega četrtletja.

Na ministrstvu bodo od 1. januarja v okviru rednih nalog na podlagi zakona o kmetijstvu nadaljevali s spremljanjem porekla, količin ter prodajne in odkupne cene proizvodov v verigi od kmeta do trgovca. »Na podlagi rezultatov spremljanja porekla, količin in cen po verigi od kmeta do trgovca bomo lahko hitreje odreagirali v primeru motenj na trgu ter na podlagi podatkov prejeli smiselne ukrepe za pomoč sektorjem in potrošnikom,« so dodali.