Minister Poklukar in policija s predstavniki občin Kočevje in Ribnica o romskih vprašanjih

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle se bosta danes sestala z vodstvoma občin Kočevje in Ribnica. Tema pogovora bodo varnostni položaj in romska vprašanja, potem ko je v zadnjem času prišlo do zaostrovanja med Romi ter večinskim prebivalstvom in organi pregona.

Poklukar in Ciperle se bosta danes srečala s policisti obeh policijskih postaj, županom občine Ribnica Samom Pogorelcem, nato pa še z podžupanom z začasno funkcijo župana občine Kočevje Gregorjem Koširjem.

Za minuli ponedeljek je namreč več romskih družin napovedalo protest pred ribniško občinsko stavbo, ker želijo, da jim občina napelje vodo. Napete odnose je pomirila Zveza Romov Slovenije, ki je družinam svetovala, naj namesto protesta in zaostrovanja odnosov vzpostavijo dialog z županom in se dogovorijo za skupen sestanek. Ta bo 28. avgusta.

Ustanovili posebno delovno podskupino

V Kočevju pa je nedavno prišlo do incidenta, ko je nekaj Romov napadlo policiste, ko so ti prijeli pobeglega mladoletnega voznika, posnetek pretepa pa se je nato pojavil v javnosti.

V sredo se je zaradi zaostrovanja razmer na območjih, kjer živijo Romi, sestala tudi delovna skupina za obravnavo romske problematike, ki koordinira delo posameznih resorjev na tem področju. Na predlog premierja Roberta Goloba je sklenila ustanoviti posebno delovno podskupino, ki se bo osredotočila izključno na izboljšanje varnosti na območjih, kjer živijo Romi.

Prihodnji teden se bo Poklukar na isto temo sestal še z ministrico za pravosodje Andrejo Katič. Skupaj bosta pregledala ključne težave pri pregonu kriminalitete in učinkovitem izvrševanju kazenskih sankcij.