Minister Maljevac se je pohvalil. »Do leta 2026 želimo zgraditi 5000 stanovanj. Pri tem smo že uspešni«

Stanovanjska politika zadeva široko in kompleksno področje stanovanjske problematike, od najemnih razmerij, stanovanjske gradnje do nepremičninskega trga. Ko je Državni zbor junija 2022 potrdil ministrsko ekipo 15. slovenske vlade, je Uroš Brežan - minister za okolje in prostor obljubil, da se bo zavzemal za strateški načrt za reševanje stanovanjske problematike, ki med drugim vključuje 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta 2030.

Potem smo decembra 2022 na referendumu podprli zakon o vladi in ustanovljeni so bili novi resorji, med njimi tudi ministrstvo za solidarno prihodnost, ki se ukvarja s tremi vsebinskimi sklopi, in sicer stanovanjsko politiko, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo.

Simon Maljevac FOTO: Blaž Samec

Ministrstvo se je zavezalo, da bo zagotavljalo gradnjo in dostopnost mreže neprofitnih, kakovostnih in varnih najemnih stanovanj, spodbujalo razvoj stanovanjskih zadrug in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij, obravnavalo brezdomstvo in preprečevalo stanovanjske stiske.

Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost Republike Slovenije, je takrat obljubil, da bodo doslej zanemarjene teme dobile prednostno veljavo. Povedal, da želijo doseči, da je varen in dostopen dom dosegljiv vsakemu: »To moramo kot družba ponotranjiti in stanovanja morajo biti ključna dobrina.« Zato so na ministrstvu najprej postavili mrežo akterjev, ki bodo delovali pod enotnimi pogoji pri gradnji javnih stanovanj.

Za to področje skrbi Klemen Ploštajner, ki se zavzema za gradnjo dostopnih javnih najemnih stanovanj, ki bodo delovala pod enotnimi pogoji in bodo znatno državno podprta, tako s finančnimi sredstvi kot tudi z zemljišči. Za podeželje bodo omogočili druge oblike razvoja skupnostnih oblik bivanja. Nameravajo tudi urediti in regulirati najemniški trg in omejiti špekulativne investicije v samo gradnjo in rabo stanovanj ter kratkoročni turistični najem.

»S stanovanjsko politiko želimo izboljšati dostopnost do vseh vrst stanovanj in zagotoviti primerne finančne pomoči pri uporabi stanovanj tistim, ki stroškov ne zmorejo plačevati sami. Z njo si prizadevamo tudi izboljšati pogoje za upravljanje stanovanjskih stavb in spodbujati boljšo kakovost stanovanj in bivalnega okolja. Pomemben cilj stanovanjske politike je z ustrezno stanovanjsko oskrbo prispevati k varstvu družine, starejših in invalidnih oseb ter drugih ranljivih skupin prebivalstva,« je zapisano na spletnem portalu vlade Republike Slovenije.

Prva obletnica delovanja

Konec januarja letos je minister Maljevac ob prvi obletnici Ministrstva za solidarno prihodnost povedal, da zadnje leto ocenjuje kot uspešno, plodno in proaktivno ter kot enega izmed glavnih uspehov navedel zagon prenovljenega sistema gradnje javnih neprofitnih stanovanj.

»Vemo, da so stanovanja na trgu postala nedostopna dobrina, zato je bilo ukrepanje nujno. 30 let je bila to obrobna tema, o kateri smo se premalo pogovarjali; ko sem prevzel ministrstvo, je na tem področju delalo zgolj pet javnih uslužbencev brez jasne vizije in usmeritve,« je opozoril minister.

Med prvimi koraki na področju stanovanjske politike je minister Maljevac omenil analizo razmer, ki je vključevala obiske stanovanjskih skladov na lokalnem nivoju, na podlagi česar se je nato oblikoval načrt dela, razdeljen v dve fazi. »Prvemu delu rečemo projektna faza – to je do leta 2026, ko želimo zgraditi 5000 stanovanj. Pri tem smo že uspešni. Drugi del je pa sistemski del, v okviru katerega želimo do leta 2026 vzpostaviti sistem, ki bo omogočal gradnjo med dva tisoč in tri tisoč javnih najemniških stanovanj na leto,« je dejal in opozoril, da je Ministrstvo za solidarno prihodnost lani s 25,5 milijona evrov dokapitaliziralo Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Enak znesek bo sklad prejel tudi letos in prihodnje leto. Zelo pomemben del pri stanovanjskih projektih so bila lani tudi evropska sredstva, izplačana v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, ki jih bo ministrstvo prejelo tudi letos.