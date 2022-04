Komentar Mateja Lahovnika: Obdavčitev nepremičnin

Vlada je s spremembo dohodnine znižala dajatve in posledično povečala razpoložljive dohodke, kar so v strankah KUL in Svobodi presenetljivo kritizirali. V Levici celo predlagajo zakon o davku na prazne in velike nepremičnine, v katerem je meja za velikost nepremičnine, ki ne bi bila dodatno obdavčena, 160 kvadratnih metrov. Takšen predlog Levice o obdavčitvi nepremičnin je vsebinsko zgrešen in nepravičen, saj se nepremičnine nikoli ne obdavčuje po kvadratnih metrih, ampak če že, potem po vrednosti. Po predlogu Levice bi bila na primer 180 m2 velika hiša v Halozah bolj obdavčena kot štirisobno stanovanje sredi Ljubljane, čeprav je vrednost takšnega stanovanja nekajkrat višja od hiše v Halozah. Vrednost in možnost oddajanja nepremičnin določa predvsem lokacija. V Ljubljani so vrednosti nepremičnin rekordne in nekajkrat višje od uradno ocenjenih vrednosti po Gursu. Tri- ali štirisobna prazna stanovanja v Ljubljani se oddajajo tudi po 1000 evrov na mesec. V preostali Sloveniji, razen seveda na Obali, pa so razmere bistveno drugačne in je nepremičnino pogosto težko sploh oddati v najem. Zato bi bila obdavčitev po kvadraturi namesto po vrednosti zelo nepravična. Poleg tega so mnogi hiše in vikende gradili z lastnimi rokami in se pri tem marsičemu odpovedali. Za gradnjo ali nakup nepremičnin so plačali vse zahtevane dajatve vključno z različnimi prispevki za komunalne priključke in gradbena dovoljenja ter se seveda sprašujejo, čemu bi plačevali še dodatne dajatve. Zato je zanimivo, da se je Levica, ki je del koalicije Kul, odločila ljudi dražiti v tem predvolilnem času z napovedano obdavčitvijo nepremičnin. Veliko starejših ljudi živi v velikih hišah ali stanovanjih, ki jih že zdaj s pokojninami težko vzdržujejo, ampak ob davčni osnovi, ki bi temeljila na obdavčitvi presežne kvadrature, bi bilo še težje. Preselitev v manjše nepremičnine na stara leta je v tujini pogosta, v Sloveniji pa zaradi navad večini težko predstavljiva. Stanovanjska politika mora temeljiti na večji razpoložljivosti in dostopnosti zemljišč za gradnjo, in ne na dodatni obdavčitvi nepremičnin.