Mineva leto dni od najbolj uničujočega gozdnega požara v zgodovini samostojne Slovenije

Mineva leto dni od katastrofalnega gozdnega požara na Krasu, ki je v primežu vročinskega vala in suše izbruhnil 15. julija lani ter v 17 dneh zajel 3700 hektarov površin. V izjemni akciji so ogenj ukrotili gasilci in drugi posredovalci iz vse države. Zdaj pristojni hitijo s čiščenjem in pogozdovanjem prizadetih površin.

Največji in najbolj uničujoč gozdni požar v zgodovini samostojne Slovenije je na goriškem Krasu lani divjal med 15. in 31. julijem, 1. avgusta pa so preklicali državni načrt, na podlagi katerega so na Kras napotili gasilce iz celotne države. Požar je po oceni državne komisije za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah povzročil za 26,88 milijona evrov škode na stvareh. Največja je bila škoda v gozdovih, saj je požar uničil za več kot 2900 hektarjev gozdnih površin.

Z ognjem se je borilo več kot 20.000 ljudi

V najobsežnejši in najzahtevnejši intervenciji se je z ognjem borilo več kot 20.000 ljudi, med njimi skoraj 15.000 prostovoljnih gasilcev iz več kot 1000 prostovoljnih gasilskih društev iz vse Slovenije, 317 poklicnih gasilcev, 3000 pripadnikov Slovenske vojske, okoli 700 gozdarjev, 565 policistov in 369 pripadnikov enot Rdečega križa.

V aktivnostih ob požaru je sodelovalo tudi 255 zaposlenih na upravi za zaščito in reševanje, 135 pripadnikov državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, 73 članov ekip nujne medicinske pomoči, 40 radioamaterjev in še okoli 230 zaposlenih občinskih uslužbencev in drugih. Iz zraka so s poleti pomagali člani več aeroklubov, na pomoč pa so priskočili tudi iz tujine in gospodarstva.

Ob ognjeni stihiji pred letom dni so se sicer odprla tudi nekatera vprašanja

Veliko težavo je predstavljalo dejstvo, da Slovenija ni imela lastnih letal za gašenje in je bila pri tem odvisna od pomoči iz drugih držav. Pri gašenju so sicer sodelovali helikopterji Policije in Slovenske vojske. Obrambno ministrstvo je zato že lansko jesen napovedalo nakup letal in helikopterjev za gašenje iz zraka, aprila letos pa podpisalo pogodbo za nakup štirih letal.

Prvi dve dvosedežni letali air tractor sta v državo že prispeli, vendar še nista vpisani v register zrakoplovov agencije za civilno letalstvo. Še dve letali pa bosta po napovedih ministrstva za obrambo na voljo leta 2024. Ob podpisu pogodbe so napovedali, da bo vsako od letal lahko prevažalo več kot 3000 litrov vode.

S požarom na Krasu so se sicer ukvarjali tudi novogoriški kriminalisti

Ker je na širšem območju po 15. juliju zagorelo več požarov, je obstajal sum, da je bil ogenj podtaknjen, a so policisti v preiskavi ugotovili, da ni šlo za namerni požig.

Obvladovanje lanskega silovitega požara na Krasu pa je bilo zelo zahtevno tudi zato, ker je na požarišču veliko neeksplodiranih ubojnih sredstev iz prve svetovne vojne. Gasilce so tako poleg ognjenih zubljev ogrožale tudi eksplozije. Po požaru so s pogorelega območja doslej odstranili že več kot deset ton ubojnih sredstev.

Zdaj na Krasu poteka čiščenje in pogozdovanje. Prvi so za obnovo na vrsti najbolj poškodovani deli borovih gozdov. Decembra so začeli izvajati prve sanitarne sečnje in trenutno so na polovici predvidenega poseka. Poteka tudi pogozdovanje; posadili so za 14 hektarov sadik toploljubnih hrastov in posejali tono in 200 kilogramov semen. Večji del pogorelega gozda bodo sicer prepustili samoobnovi.