Mijav za skok v počitnice: to je festival, ki ga je navdihnil Kajetan Kovič

Več kot tisoč obiskovalcev se je konec minulega tedna udeležilo tradicionalne mačje zabave v Radencih, že 9. festivala Mačje mesto, namenjenega otrokom in družinam. Gre za integralni turistični produkt, ki vključuje ponudbo s področja športa, kulture, kulinarike, tradicionalnih običajev in prenočitev, navdihnil pa ga je častni občan in domačin Kajetan Kovič z literarno uspešnico Maček Muri.

Otroci so izdelali pravi mačji časopis, obiskali knjižnico pri Muriju in tržnico lokalnih dobrot, razgibali tačke v Mijau fitu ter spremljali pestro dogajanje na odru.

Festival želi z ustvarjalnimi delavnicami, kulturnimi vsebinami, športno-rekreativnimi aktivnostmi, kulinariko in drugimi spremljevalnimi dejavnostmi postaviti Radence na turistični zemljevid družinskih festivalov, kakršnega v tem delu Slovenije ne poznamo. V spomin na velikega literarnega ustvarjalca tako vsako leto izvedejo tudi literarni natečaj Sanje so velika skleda, v katerem sodelujejo osnovnošolci.

Mačje mesto, počitniški kraj

Programska vodja Mojca Marovič in Luka Ajlec sta za vse zbrane pripravila pester animacijski, glasbeni in športni program, ki spodbuja domišljijo, kreativnost in igrivost. Vsi otroci se zelo veselijo počitnic, a nimajo vsi enakih razlogov za veselje, veliko pa jih počitnice preživlja doma. Mačje mesto je tudi letos ustvarilo pravo počitniško vzdušje in park v Radencih spremenilo v povsem drugačen počitniški kraj. Prostor, kjer vladajo brezskrbnost, igra, kreativnost in veselje. »Ko smo snovali Mačje mesto, nas je vodila vsebina knjige Kajetana Koviča Maček Muri. Kovič je otroštvo preživel v pokrajini ob reki Muri, s starši je živel tudi v Radencih. Po selitvi v Ljubljano je z njim potoval tudi njegov črni muc. V Radencih so ostali njegovi sorodniki in bratranec Maček Mijav, ki vsako leto za dva dni prevzame ključe mačjega mesta in skupaj z otroki, njihovo ustvarjalnostjo in razigranostjo zasede površine Radenskega parka. Vsakoletna zdaj že tradicionalna prireditev ima kulturni, športni, rekreacijski in izobraževalni pomen in je namenjena celotni družini,« poudarja Mojca Marovič.

Nekateri so se za en dan s pomočjo poslikav spremenili v prave muce in celo tigre.

Za salve smeha je poskrbel najbolj znani ribič na svetu, Ribič Pepe.

Otroci so ustvarjali v delavnicah, izdelali so pravi mačji časopis, obiskali knjižnico pri Muriju, tržnico lokalnih dobrot; tačke so razgibali v Mijau fitu in spremljali pestro dogajanje na odru. Za obilo smeha je poskrbel Ribič Pepe, za ples pa nepozabna zabava s skupino Čuki. Mačje mesto je tudi uvertura v pestro glasbeno poletje v Radencih. »Zavedamo se, da turistični kraj potrebuje prireditve, ki ga postavljajo na turistični zemljevid tudi s to ponudbo. Od 22. do 24. junija nas bodo v okviru občinskega praznika v Radenskem parku obiskali skupina Plamen, Jan Plestenjak in Učiteljice. Vsak vikend v avgustu bo v Radencih glasbeno dogajanje v amfiteatru,« pove Roman Leljak, župan občine Radenci.