Sestra Mihaela Kores, ki dela z otroki, ki so zboleli za rakom: To je moje poslanstvo

September je v znamenju zlate pentlje kot simbol ozaveščanja o otroškem raku. To je priložnost za širjenje zavesti o bolezni, s katero se spopadajo otroci v 3. nadstropju ljubljanske Pediatrične klinike na hemato- onkološkem oddelku. Vsako leto raka na novo odkrijejo povprečno pri 80 otrocih.

Vsakega od teh otrok, ki so sprejeti na oddelek, dodobra spozna tudi glavna medicinska sestra na oddelku Mihaela Kores. » Našla sem se med temi otroki, zato svojega poklica ne sprejemam kot delo, temveč kot poslanstvo, » nam je v pogovoru povedala z nežnim, pomirjujočim, a nasmejanim glasom. Njena prva zaposlitev je bila na intenzivni negi, kjer je delala kot pripravnica. Kmalu zatem je vstopila v Pediatrično kliniko – sprva na nevrološki oddelek, nekaj mesecev zatem pa do hematološkega oddelka, kjer se počuti koristno in hkrati prijetno že zadnjih 16 let.

September je mesec o ozaveščanju raka pri otrocih, za katerim letno zboli približno 80 otrok. Kako kot medicinska sestra, ki delate z bolnimi otroki, doživljate ta mesec?

Vsi zaposleni doživljamo september kot mesec naših junakov, predvsem v smislu tega, da imajo možnost, da opozorijo nase, se lahko predstavijo, da so tukaj, da otroški rak obstaja in da lahko povedo, kakšno pomembno pot prestajajo ali so jo prestali. Na ta način ozaveščajo vse druge, kako odreagirati, ko zboli nekdo, ki ga poznaš. Pokazalo se je, da ozaveščanje še kako pomaga v trenutku, ko otrok zboli, da se okolica znajde in ve, kako pristopiti do njih in njihovih staršev.

Zdi se, da ozaveščanje družbe o raku še kako olajša pot otrokom, ko zapustijo bolnišnico.

Tako. Ko se otroci po bolnišničnem zdravljenju vključujejo v normalen življenjski ritem, je pomembno, da so prijatelji, znanci in najbližji seznanjeni, kako in na kakšen način pristopiti in olajšati, da se lažje vključijo v vsakodnevne tirnice med prijatelje, sošolce. Na žalost se zgodi, da izgubijo svoj krog prijateljev ravno zaradi tega, ker so tudi sami v stiski, kako se jim približati.

Ljudje verjetno ne vedo, kako pristopiti do otrok, ki so zboleli za rakom. Kako jim pomagati?

Kot sem že omenila, je pomembno, da je podpora z vseh strani- sorodniki, prijatelji, sošolci, znanci, starši otrok prijateljev. Dovolj je, da jim poveste, jih pokličete "glej tukaj sem, če kaj potrebuješ. Že to je pogosto dovolj, da imajo občutek, da je nekdo tam, da se lahko na koga obrnejo in da imajo občutek, da niso sami.

September je tudi mesec, ko je za šoloobvezne otroke, ki so pri vas dlje časa na kliniki, začetek pouka v bolnišnici. Koliko otrok je trenutno na hemato – onkološkem oddelku, ki se šola v bolnišničnih prostorih?

Drži, na oddelku imamo organizirano bolnišnično šolo. Učitelji, ki so pri nas zaposleni, sodelujejo z učitelji iz otrokove matične šole. Takšnih otrok imamo zdaj okrog dvajset, ki so šoloobvezni, hkrati pa se pouk zagotavlja tudi srednješolcem. Seveda se prilagaja otrokovim zmožnostim, a moram reči, da so zelo uspešni in dobro sodelujejo.

Koliko časa se običajno šolajo v bolnišnici?

Šolajo se v fazi intenzivnega zdravljenja to v povprečju traja približno pol leta mogoče tudi malo dlje odvisno od samega poteka otrokovega zdravljenja. Imamo zelo dobre izkušnje, tako mi kot otroci.

Sprejeti novega mladega bolnika je vedno težko. Kako pomembno nalogo ima pri tem sprejemu medicinska sestra?

Res je, vedno je težko. Vloga medicinske sestre pri novem sprejemu otroka je izredno pomembna. Gre za prvi stik in občutek, predvsem za starše, ki doživljajo velik stres. Ob spoznanju, da je njihov otrok zbolel za rakom, si ob začetku seveda ne zapomnijo vseh podatkov in informacij. Zato je naša vloga ob sprejemu predvsem ta, da začutijo podporo, varnost, da smo tukaj in jim bomo v pomoč. Kasneje, ko ujamejo ritem zdravljenje, nam sami povedo, da se ob začetku ne spomnijo kaj dosti, samo vedo, da so bile ob njih razumevajoče medicinske sestre, ki so jim bile v pomoč.

Imate večizmensko delo in nočno delo. Lahko ponoči, ko ste v službi, tudi kaj počivate ali ste vseskozi v pogonu tudi takrat?

V večini primerov so noči mirne. Se pa tudi zgodi, da se dela celo noč odvisno od samega stanja in počutja otrok. Imamo tri izmensko delo in dežurstva, ki pomenijo, da si v službi 28 ur. Sicer je v dežurstvu možnost nočnega počitka, ampak kot sem že omenila, je vse odvisno od trenutnega stanja, ki se takrat odvija.

Že povišana telesna temperatura je lahko znak, da je nekaj narobe?

Absolutno. Povišana telesna temperatura je pri naših pacientih izrednega pomena. Zato starše ob odpustu domov skrbno opozarjamo, da so pozorni, saj tako stanje zahteva takojšnjo obravnavo in sprejem v bolnišnico kadarkoli, ne čakamo, ker ima lahko usodne posledice.

Je kemoterapija najpogostejša oblika zdravljenja pri otrocih z rakom?

V večini primerov je to najpogostejša oblika zdravljenja otroškega raka, sem spadajo tudi obsevanja ali radioterapija, operacija, presaditev kostnega mozga ali matičnih celic ter imunoterapija. Z vsemi temi oblikami zdravljenja se naši junaki borijo z vso močjo in upravičeno si zaslužijo naziv junaki 3. nadstropja.

Ob vseh teh zgodbah, ki jih doživljate v službi, pa pravite, da je to delo za vas izpopolnjujoče.

Ta moč in volja je med nami in otroki vzajemna. Največje zadovoljstvo je, ko se vse te težke zgodbe, skoraj vedno srečno končajo. In to ti daje voljo in motivacijo, da nadaljuješ v svojem poklicu. Najlepše je, ko nas obiščejo pacienti, ki so se zdravili pri nas, s svojimi otroki in družino in to je tisto, kar ti daje ta občutek in zadovoljstvo, da si naredil nekaj zares dobrega za naše junake. In vsem nam na oddelku daje ravno to največji smisel našega dela, da vidimo, da delamo dobro za otroke in starše in da se to nekje pozna.

FOTO: Črt Piksi, Delo

So se naloge medicinske sestre v vseh teh letih odkar ste zaposleni na oddelku kaj spremenile?

Niti ne. Naloga medicinske sestre je kljub intenzivnejšemu zdravljenju in novim metodam zdravljenja še vedno usmerjena v zdravstveno nego otroka in zdravstveno vzgojo staršev in otrok. Trudimo se tudi, da se čim več izobražujemo na svojem področju, da lahko sledimo novim metodam zdravljenja in oskrbe zdravstvene nege.

Tudi vas kadrovska stiska ni zaobšla. Kako rešujete to stisko?

Nismo še ravno v popolni sestavi in imamo še vedno problem glede kadrovske zasedbe. Rešujemo jo enostavno tako, da vsi delamo več. Zavedamo se, da nas ti otroci potrebujejo. Krasno sodelujemo z društvom Junaki 3. nadstropja. S pomočjo njihovega oglasa za kader na družabnih omrežjih nam je uspelo pridobiti tri čudovite punce, ki so srčne in empatične medicinske sestre in so se brez težav vključile v naš tim.

Koliko sester bi vam še prišlo prav?

Da bi bili v popolni sestavi, bi potrebovali še štiri medicinske sestre. Nedavno so nas zapustile tri izkušene medicinske sestre, ki so odšle v zaslužen pokoj. Zato upamo, da se javi še kakšna medicinska sestra, ki se vidi, da bi lahko delala v našem timu.

Stiske otrok in družin so neizmerne, ko otrok zboli za rakom ali celo umre. Medicinske sestre ste zagotovo v veliko uteho skrušenim staršem, ki se jim je v trenutku podrl svet. Greste kdaj v težavo v službo v strahu, kaj vam bo prinesel novi dan?

Seveda je kdaj težko, sploh če otrok umre. Tega se nikoli ne navadiš. Vendar, da bi pa kdaj hodila s težavo v službo, pa nikoli. Staršem so v pomoč tudi naše oddelčne psihologinje, ki so vedno na voljo in pa seveda zdravniki ter me medicinske sestre in kot zdravstveni tim skupaj vedno pridemo do rešitve, ki je vsem v pomoč ter olajša bolečo situacijo.

Verjetno pa zgodbe predelujete tudi skupaj s sodelavci, da vam jih je lažje predelate?

Ja, mi v službi se zelo veliko pogovarjamo. Vsi med sabo, sestre, zdravniki, ves tim. Predebatiramo srečne, žalostne zgodbe in se tudi zjočemo. Tako je vsem namlažje, hkrati pa to našo ekipo dela močno in enotno. Kot sem že omenila, se na slab izid zdravljenja, ko otrok umre, nikoli ne navadiš, če pa bi se, je to absolutni kazalnik, da je treba zamenjati delovno mesto.

Se vas je zgodba katerega od otrok in njegove družine, ki so se zdravili pri vas še posebej dotaknila?

Veste, vsaka zgodba pusti nekje v tebi en delček spomina. S starši in otroki smo skupaj kar nekaj časa njihovega zdravljenja, tudi do enega leta in v vsem tem času se dobro spoznamo, a kljub vsemu ostanemo profesionalni pri svojem delu. Veliko je zgodb, ena prijetna je ta, ko malček ni želel domov. Naš oddelek sestavlja kar dolg hodnik in iz sobe prijoka malček, ki mamici joka, čez cel hodnik, da ne želi domov in se z njo pregovarja do izhoda oddelka. Takšni prizori ti privabijo smeh na obraz in ti polepšajo dan.

Kako otrokom predstavite bolezen? Poveste, da ima raka, ali uporabite za to kakšno drugo besedo?

Nikoli se nič ne skriva. Je pa res, da se skupaj s starši pogovori zdravnik, jim predstavi diagnozo in sam potek zdravljenja. Starši so v večini tisti, ki se odločijo, kako in na kakšen način bodo povedali otroku. Včasih starši potrebujejo čas, da najdejo način, kako povedati otoku, da ima raka. Seveda se jim nudi pomoč, če jo potrebujejo, da zmorejo. Veste ta moč, ki jo imajo ti starši in otroci, ki se borijo, je neizmerna in občudovanja vredna, kaj vse človek zmore.

Želja vseh je, da otroci čimprej zapustijo bolnišnico in ozdravijo. Imate morda medicinske sestre še kakšno posebno željo, ki bi jo naslovilo na vodstvo pediatrične klinike ali ministrstvo?

Naša želja je, da smo kadrovsko okrepljeni in posledično pridobimo čas, ki ga medicinska sestra potrebuje, da se lahko približa otroku in staršem, se z njimi pogovori, jim prisluhne, zazna njihove stiske. Ob pomanjkanju kadra včasih za to zmanjka časa. Še kako pomembno je, da ima medicinska sestra čas, da otroka s pogovorom pripravi na poseg, ki je včasih boleč. Želimo pa si tudi, da bi bil oddelek čim bolj prazen.

Je hemato – onkološki oddelek na Pediatrični kliniki primerljiv po storitvah in uspešnosti zdravljenja z ostalimi evropskimi državami?

Na to vprašanje vam lahko odgovorim samo z ja, seveda. Pri nas se zdravijo otroci iz celotne Slovenije in smo edini center v državi, kjer se zdravijo otroci z rakom. Naši zdravniki so odlični specialisti, ki sodelujejo z ostalimi priznanimi evropskimi in svetovnimi strokovnjaki. Zdravljenje otroškega raka je pri nas na visokem nivoju glede zdravljenja, oskrbe in opreme same. Za opremo imajo veliko zaslug ravno v društvo junakov 3. nadstropja, ki nam vedno priskočijo na pomoč in smo jim iskreno hvaležni. Imamo uspešne primere zdravljenja otrok z rakom iz drugih evropskih držav, ki pridejo k nam na zdravljenje in ponosni smo na to.