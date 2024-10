Meteorolog Gregorčič razkril, kaj nam grozi in kakšen preobrat prihaja v nedeljo

Agencija RS za okolje (Arso) je za danes popoldne izdala oranžno opozorilo zaradi dežja za osrednji in jugovzhodni del Slovenije, za jugozahod pa je izdano oranžno opozorilo zaradi močne burje. Danes popoldne in v noči na petek bo namreč na Primorskem pihala močna burja, ki bo predvsem v Vipavski dolini v sunkih presegala hitrost 120 kilometrov na uro.

Za severno polovico države velja za danes eno stopnjo nižje, rumeno vremensko opozorilo zaradi dežja in vetra. Podobna opozorila za vremensko dogajanje veljajo še za noč na petek.

Meteorolog Branko Gregorčič je na novinarski konferenci povedal, da se proti Jadranu pomika nov sredozemski ciklon, ki bo danes dosegel severni del Jadrana. Zaradi tega se bodo krepile padavine, a doda, da ne bo prihajalo do močnih nalivov, temveč bo deževje vztrajno enakomerno. Padavine bodo najbolj intenzivne v večernem in nočnem času; tla so razmočena še od prejšnjega deževja, zato se bo povečala vodnatost.

Veliki pretoki rek

Pretoki rek po Sloveniji so trenutno veliki. Razliva se Krka v spodnjem toku, njen pritok Radulja poplavlja. Razlivajo se tudi Kolpa in Dravinja v srednjem toku ter v manjšem obsegu Ljubljanica na Ljubljanskem barju. Krka, Kolpa v srednjem in spodnjem toku, Sava v spodnjem toku ter posamezne reke na Notranjskem naraščajo, druge večinoma upadajo ali pa imajo ustaljene pretoke. Naraščanje rek se bo danes v južni polovici Slovenije nadaljevalo, še opozarjajo hidrologi na Arsu.

Zaradi namočenih tal bo povečana ogroženost in nevarnost zemeljskih plazov. Gregorčič še pove, da bo snežilo, a se meja sneženja ne bo spustila pod 1300 metrov. Na Vršiču bodo ponoči in v petek zimske vremenske razmere. V petek bo nekaj krajevnih padavin, burja bo oslabela. V soboto bo oblačno, v nedeljo pa si lahko obetamo izboljšanje in sončno vreme.