Mesec o označevanju dostavljalcev hrane: »Naj namesto koles upočasnijo algoritem«

Ministrstvo za delo podpira prizadevanja sindikata Mladi plus, da se v Ljubljani prepreči oštevilčevanje dostavljalcev hrane pri korporacijah Wolt in Glovo, je dejal resorni minister Luka Mesec. Na to temo bo še danes govoril z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, ki je registracijo zahteval, pripravljen pa je tudi na izpodbijanje te ureditve.

Označevanje dostavljalcev hrane nedostojno

Kot je izpostavil Mesec, je označevanje kurirjev, ki se je na podlagi dogovora med Jankovićem ter predstavniki Wolta in Glova začelo v četrtek, nedostojno. Nova ureditev naj bi bila sicer sprejeta na podlagi številnih pritožb meščanov nad vožnjo dostavljalcev hrane.

Minister za delo se strinja z ugotovitvami sindikata Mladi plus, da se problematiko rešuje na napačnem koncu. Glede na to, da so kurirji plačani na dostavo, kar jih sili v hitro vožnjo, bi morale platforme spremeniti poslovni model, verjame.

»Naj namesto koles upočasnijo algoritem«

»Platforme bi morale biti tiste, ki bi prilagodile svoj poslovni model temu, da dostavljalcem ne bi bilo treba tako hiteti. Naj namesto koles upočasnijo algoritem. Naj ljudi, ki se s tem preživljajo, zaposlijo, in naj jih ne silijo v to, da šteje vsaka minuta, kako hitro bodo dostavili hrano, in bo odpadla tudi hektika na ljubljanskih pločnikih, ki jo spremljamo,« je pozval Mesec.

Mestno občino Ljubljana je pozval, naj odstopi od svoje zahteve po oštevilčevanju, z Jankovićem pa bo osebno na to temo govoril še danes, je navedel.

Sicer pa bodo na ministrstvu pristojnemu direktoratu naročili, naj preveri, ali ima odločitev o oštevilčevanju oz. označevanju dostavljalcev zakonske podlage. Če se bo izkazalo, da jih nima, bodo ureditev skupaj s sindikatom izpodbijali, je napovedal minister za delo.