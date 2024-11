Melania domači kraj vrnila na svetovni zemljevid

Močan pečat je, kot pravi direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (KŠTM Sevnica) Mojca Pernovšek, »v pred leti za turiste neprepoznavni oziroma nezanimivi Sevnici«, pustilo dejstvo, da ima prva dama ZDA Melania Trump slovenske korenine. »Rada rečem, da smo se s tem umestili na svetovni zemljevid. Vse skupaj je dejansko pripeljalo do tega, da se je o Sevnici začelo govoriti, hkrati pa smo lahko predstavljali našo ponudbo in ta je postala zanimiva za širšo množico ljudi,« pojasnjuje Pernovškova in dodaja, da so leta 2017 in na prehodu v leto 2018 razvili blagovno znamko First Lady, s čimer so povezali lokalne proizvajalce in tako obiskovalcem ponudili pravo malo kulinarično doživetje.

Če so s svojo Turistično agencijo Doživljaj, ki ponuja izlete po okolici in regiji, pričakovali trume avtobusov, so zdaj na trdnih tleh v smislu, da je v, denimo, obisk sevniškega gradu vpeta tudi kulinarična ponudba. »Vzporedno pa smo želeli tudi nekaj postaviti na police, da bodo obiskovalci domov odnesli spominek na naš kraj,« pravi Pernovškova.

Pod blagovno znamko First Lady ponujajo modro frankinjo, čokolado, čaje in še marsikaj.

Ker gre za vinorodni okoliš, je v kolekciji izdelkov First Lady žametno vino z avtohtono sorto modro frankinjo, ki so ga skupaj ustvarili štirje vinarji. Sledili so mu suhomesnati izdelki, kot je sevniška salama, pa čokoladni pralineji, dodali so avtohtone rokodelske izdelke, med, čaje, tudi skodelice, pojasnjuje sogovornica. »Potem smo vzporedno s tem razvili tudi blagovno znamko Sevnica Premium, saj smo ugotovili, da s kakovostnejšimi izdelki lahko nagovorimo širšo publiko,« pravi in priznava, da jim je dejstvo, da je prva dama ZDA njihova sokrajanka, dalo popotnico, »da smo se tudi v Sevnici bolje povezali s ponudniki in gradimo neke skupne zgodbe z namenom, da našim obiskovalcem ponudimo čim več«.