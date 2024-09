Stari starši so za otroke neprecenljivi, a otrok, ki ga je spolno napadel nono s Primorskega, tega občutka ne pozna več. Nono je namreč zlorabil zaupanje dekletca, ki ga je imela rada. Nagnusno je posegel v njena čustva in telo, ko je bila njemu in ženi zaupana v varstvo. Namesto da bi ji pripovedoval zanimive zgodbe, kot to znajo le dedki in babice, je usodnega julijskega dne pred petimi leti legel nanjo. Prijemal jo je za spolovilo. V nožnico ji je potisnil prst in se s spolnim udom dotikal njenega spolovila, je prepričano državno tožilstvo. Penetracije obtoženčevega spolnega uda v otrokovo...