»Med nami so se spletle pristne vezi«

»Šport ima pri socializaciji invalidov ogromno vlogo, hkrati pa otrokom invalidom pomaga, da se naučijo, kako uporabljati svoje telo v skladu z zmožnostmi. Pogosto so njihove zmožnosti mnogo večje od pričakovanj in ravno s pomočjo športa lahko razvijejo svoj polni potencial. Skozi šport pa poleg psihološkega in fizičnega napredka invalidi razvijajo tudi samozavest, ki jo nujno potrebujejo za lažje in uspešnejše vključevanje v družbo. Veseli smo, da Lidl Slovenija podpira naša prizadevanja za izboljševanje položaja slovenskega parašporta v javnosti in za pomoč invalidom pri premagovanju ovir. V dolgoletno razvijajočem se partnerstvu so se med nami spletle pristne in prijateljske vezi. Verjamem, da bomo za dobrobit parašporta skupaj dosegli še veliko,« pojasnjuje Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS-SPK.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija