Jožefu Šimonki iz Dolge vasi pri Lendavi so med njegovim dopustom ukradli kar 15 čebeljih panjev, vključno s čebelami. Glede na to, da en takšen panj s čebelami in medom vred tehta kakšnih 40 kilogramov, skupno je šlo torej za 600 kilogramov, je Šimonka prepričan, da je storilcev več. Tatvine čebeljih družin so bolj kot ne redkost. Se pa je, denimo, že zgodilo, da so nepridipravi ukradli kakšno satje, morda kakšen panj ali dva, a čebelarji, vsaj v Pomurju in Slovenskih goricah, ne pomnijo, da bi se komu pripetilo kaj takega, kot se je pred dnevi v Dolgi vasi. Izkušenemu čebelarju Šimonki jih ...