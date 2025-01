Maturantski ples so si pričarali sami in presenetili tako starše kot profesorje (FOTO)

Maturantski ples je nedvomno pomembna življenjska prelomnica, a se je žal zadnja leta prelevil v parado elegantnih oblek, dragih vstopnic in razkošnih večerij, kar je seveda za mnoge finančno nesprejemljivo. Stroški za en sam večer so lahko vrtoglavi, redko se ustavijo pri manj kot 500 evrih.

Maturantski ples v prenekateri družini zasenči druge finančne obveznosti in mnoge potisne celo v najem kredita, zato ne preseneča, da se nekatere šole odločajo kar za opuščanje tradicije. Tudi dijakinje in dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci so tako lani po treznem razmisleku sklenili, da plesa ne bo.

Eden od vrhuncev je bila slastna torta.

Pokazali so tudi plesne korake.

Vse je bilo, kot se šika, a brez nepotrebnega razsipavanja, se strinjajo.

Kaj je bil vzrok za takšno odločitev, smo lani povprašali tudi ravnateljico pomurske srednje šole Karmen Stolnik, ki je pojasnila, da je maturantski ples izbira posamezne šole in soglasja dijakov: »Večinska odločitev lanskih maturantov in staršev je bila, da maturantskega plesa ne bo, in to odločitev smo na šoli spoštovali in smo jo sprejeli. O tem smo se veliko pogovarjali, tudi o načinih, kako ga izpeljati s čim manjšimi stroški, a so se na koncu dijaki odločili, kot so se.«

Dogodek bo vsem zagotovo ostal v trajnem spominu tudi zato, ker je že samo pripravo pospremilO velikO poguma, vztrajnosti, potrpežljivosti in sodelovanja.

Pomagali mlajši

Da se lahko tudi stroški zmanjšajo in odlično pripravi maturantski ples, pa je potrdila generacija letošnjih maturantov SŠGT Radenci, ki so vendarle skupaj odplesali. Dogodek je bil še toliko bolj nepozaben, saj so ga maturanti pripravili v dijaškem domu v Radencih sami v sodelovanju s profesorji in drugimi zaposlenimi.

Maturantski ples jim bo nedvomno ostal v čudovitem spominu.

Poskrbljeno je bilo prav za vse.

Pri izvedbi so pomagali tudi mlajši dijaki, kar je okrepilo vrstniško sodelovanje, ki ima v današnjem svetu še toliko večjo vrednost. Starši, profesorji in ostali gostje so ganjeni opazovali, kako so dijaki odrasli v samozavestne in odgovorne ljudi.

Ganljivo so se poslovili od srednje šole.

»Dogodek bo vsem zagotovo ostal v trajnem spominu tudi zato, ker je že samo pripravo pospremilo veliko poguma, vztrajnosti, potrpežljivosti in sodelovanja. Zahvalili bi se radi Plesni šoli Zeko za potrpežljivost in vse naučene plesne korake. Zahvaljujejo se tudi Radgonskim goricam in Radenski za donacijo pijače, Vrtnarstvu Kurbus za cvetje za okrasitev in vsem, ki so darovali dobitke za srečelov, saj bodo z izkupičkom lahko pokrili del stroškov,« je povedala ravnateljica Stolnikova.