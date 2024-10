Marta Kos ima na varčevalnih računih milijon evrov, v Bruslju od nje zahtevajo dodatna pojasnila

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) od 23 komisarskih kandidatov, vključno z Marto Kos, zahteva dodatna pojasnila v zvezi z njihovimi izjavami o interesih, ki jih je obravnaval danes dopoldne, poroča bruseljski spletni portal Politico. Vprašanja naj bi prejeli v prihodnjih dneh, odbor pa naj bi se znova sestal prihodnji teden.

Odbor Juri je danes dopoldne za zaprtimi vrati na podlagi izjav komisarskih kandidatov začel preverjati morebiten obstoj konflikta interesov glede na portfelj, ki naj bi ga kandidat vodil kot komisar.

Samo pri treh kandidatih ni konflikta interesov

Po neuradnih informacijah Politica so evroposlanci zgolj za tri kandidate ugotovili, da pri njih ni konflikta interesov. To naj bi bili Madžar Oliver Varhelyi in Nizozemec Wopke Hoekstra, ki sta že člana trenutne Evropske komisije, ter Poljak Piotr Serafin.

Preostalih 23 kandidatov, med njimi slovenska kandidatka Marta Kos, pa naj bi v prihodnjih dneh prejelo seznam splošnih vprašanj, v odgovorih na katera bodo lahko podali več informacij o svojih finančnih in drugih interesih. Kot je bruseljski portal poročal že pred tem, je bilo namreč več izjav precej praznih.

Dodatna vprašanja kandidatom z obsežnim premoženjem

Nekateri od njih pa naj bi prejeli še nekaj drugih vprašanj ali opažanj o zadevah, ki so jih oziroma jih niso navedli v izjavi. Med temi naj bi bila tudi vprašanja o izvoru premoženja, ki naj bi jih poslali kandidatom, ki so prijavili obsežno premoženje. Med njimi je po poročanju Politica, ki se sklicuje na vire v parlamentu, tudi Marta Kos.

Že pred tem je bruseljski medij poročal, da ima slovenska kandidatka za komisarko glede na njeno izjavo o interesih približno milijon evrov premoženja na varčevalnih računih. Izpostavil je še njene svetovalne aktivnosti, med drugim v vlogi višje svetovalke bruseljskega lobističnega podjetja Kreab in v okviru lastnega svetovalnega podjetja s sedežem v Švici. Med svojimi aktivnostmi je navedla svetovanje Evropski nogometni zvezi (Uefa) v letu 2021.

Pozitivna ocena predpogoj za začetek vsebinskih zaslišanj

Odbor naj bi se znova sestal prihodnji teden, časa za izvedbo preverjanja pa ima glede na v sredo sprejeto časovnico do 18. oktobra.

Pozitivna ocena odbora Juri je sicer ključni predpogoj za začetek vsebinskih zaslišanj kandidatov za bodoče člane komisije pred pristojnimi odbori, ki so predvidena med 4. in 12. novembrom.