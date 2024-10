Koliko ima pod palcem Marta Kos? Zneski na varčevalnih računih so vrtoglavi

Odbor Evropskega parlamenta za pravne zadeve (Juri) je danes začel preverjati izjave komisarskih kandidatov o interesih. Ocena odbora Juri, da pri kandidatu ne obstaja konflikt interesov, je prvi pogoj za vsebinsko zaslišanje pred pristojnim parlamentarnim odborom. Začetek zaslišanj je predviden za 4. november.

Potem ko so v sredo popoldne predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola in vodje političnih skupin določili časovnico potrjevanja nove Evropske komisije, je danes parlamentarni odbor za pravne zadeve za zaprtimi vrati začel preverjati izjave komisarskih kandidatov o interesih.

»Ocena odbora temelji izključno na izjavi komisarskih kandidatov o interesih. Oceni, ali obstaja potencialni oziroma dejanski konflikt interesov glede na portfelj, ki ga bo kandidat vodil kot komisar,« je sredi septembra pojasnil predsednik odbora Ilhan Kjučjuk iz vrst liberalcev (Renew).

Kaj jih čaka, če obstaja konflikt interesov?

Preverjajo tako finančne kot druge interese. Če ugotovijo, da ni konflikta interesov, gre lahko kandidat na vsebinsko zaslišanje pred pristojni odbor parlamenta. Če ugotovijo, da obstaja konflikt interesov, pa kandidatu predlagajo rešitev, da bi ga odpravil. Kot je še dejal Kjučjuk, v skrajnem primeru odločijo, da komisarski kandidat ni primeren za opravljanje položaja.

Pričakovati je, da bodo za obravnavo izjav vseh 26 komisarskih kandidatov potrebovali več sej. Glede na v sredo potrjeno časovnico imajo čas do 18. oktobra. Izid postopka bodo javno objavili, ko bodo pregledali vse izjave.

Glede na vsebino izjav, ki jih je pridobil bruseljski spletni portal Politico, ni znakov, da bi kateri od kandidatov storil kaj nezakonitega. So pa ob pregledu dokumentov na Politicu našli določene izstopajoče podrobnosti, med drugim obsežno premoženje grškega kandidata za komisarja Apostolosa Cicikostasa ter svetovalne aktivnosti portugalske kandidatke Marie Luis Albuquerque in slovenske kandidatke Marte Kos.

Cicikostas, ki je kandidat za komisarja za transport in turizem, je med drugim lastnik oziroma solastnik 16 stanovanj, več kot 655.000 kvadratnih metrov zemljišč, šestih trgovin pa tudi več garaž in skladišč po vsej Grčiji.

Italijan Raffaele Fitto, ki ga je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala za podpredsednika za kohezijo in reforme, pa je v Italiji lastnik sedmih in solastnik treh stanovanj. V lasti ima med drugim zemljišča in dve garaži.

Kosova ima za milijon premoženja

O kandidatki za evropsko komisarko iz Slovenije Marto Kos Politico piše, da ima glede na izjavo o interesih za približno milijon evrov premoženja na varčevalnih računih.

Izpostavili so še njene svetovalne aktivnosti, med drugim v vlogi višje svetovalke bruseljskega lobističnega podjetja Kreab in v okviru lastnega svetovalnega podjetja s sedežem v Švici. Med svojimi aktivnostmi je navedla svetovanje Evropski nogometni zvezi (Uefa) v letu 2021, navaja bruseljski portal.

Politico poudarja, da več komisarskih kandidatov v izjavah o interesih ni razkrilo prav veliko podrobnosti o svojem premoženju. Izpostavili so francoskega kandidata Stephana Sejourneja, estonsko kandidatko Kajo Kallas ter člana obstoječe komisije Maroša Šefčoviča in Valdisa Dombrovskisa. Slednji je pojasnil, da so podatki o njegovem premoženju in interesih javni, odkar je pred desetimi leti postal član Evropske komisije.

V prihodnjih dneh jih čakajo zaslišanja

Pozitivna ocena odbora Juri je sicer ključni pogoj za začetek zaslišanj kandidatov za bodoče člane komisije pred pristojnimi odbori, ki so predvidena med 4. in 12. novembrom.

Na koncu bodo morali evroposlanci celotno komisijo pod vodstvom von der Leynove potrditi še na plenarnem zasedanju, kar je mogoče pričakovati zadnji teden novembra. Če pri zaslišanjih ne bo večjih zapletov, bo nova Evropska komisija mandat nastopila 1. decembra.

Pred petimi leti sta sicer dva komisarska kandidata padla že na prvi oviri, torej na odboru Juri, še ena pa na zaslišanju pred pristojnim odborom.