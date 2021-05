Mario Fafangel: Čas za razmislek, kako narediti ukrepe boljše za poletje

Mario Fafangel in Janez Poklukar. FOTO: Zajem Zaslona, Sta

Brez cepljenja ni mogoče ustaviti epidemije

Vodja Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)ocenjuje, da je zdaj čas za razmislek, kako narediti ukrepe malo drugačne in malo boljše za poletje. Pri tem pa je ves čas cilj grmaditi in kopičiti imunost populacije. »To delamo s prebolevnostjo in cepljenjem, pri čemer je seveda edino pametno delati s cepljenjem, ker s tem ne tvegamo nič v primerjavi z boleznijo,« je izpostavil za prilogo časnika Večer V soboto. »Naravni potek in prekuževanje sta se izkazala za katastrofo. Dokazano,« je dodal.Čeprav bi morali gledati na skupnost, se vedno odločimo skozi percepcijo osebnega tveganja - kolikšna je verjetnost, da boš zbolel, in kako hudo bo, če boš zbolel, je poudaril. Tveganje je po njegovih besedah vedno visoko, ko je epidemija v polnem razmahu, in takrat je običajno problematična dostopnost cepiva. Zdaj pa prehajamo v drugo obdobje, kjer bomo soočeni s klasičnimi problemi, ki jih imamo s komunikacijo cepljenja in precepljenostjo po Evropi tudi za vsa druga cepiva. Gre za t. i. vaccine sentiment in vaccine confidence, torej cepilna čustva in zaupanje. Po njegovem pojasnilu gre denimo za nekakšno zaupanje v cepljenje in oklevanje. »Točno to se bo zgodilo pri covidu. Zdaj, ko imamo sistem, vzpostavljeno naročanje in dobave, je treba vzpostaviti pozitiven pritisk - precepimo se čim prej,« je pozval.Vodja skupine za cepljenjepa je za Delo poudarila, da je najprej treba zaščititi zdravje in življenje. Poudarja, da kratkoročno brez cepljenja ni mogoče ustaviti epidemije. Tezo javnosti, da oblast zlorablja epidemijo za zmanjšanje demokracije, za povečanje svojega vpliva, za nadziranje in obvladovanje ljudi, pa bi težko podprla. Če gleda z vidika zdravniškega interesa, so ukrepi zelo dobrodošli, saj zaščitijo življenja, je dejala v intervjuju za današnjo Sobotno prilogo časnika Delo.V nasprotju z nekom drugim, ki misli, da so bolj pomembne druge človekove pravice, denimo svoboda gibanja, druženja, potovanja in biti ponoči zunaj, bo kot zdravnica vedno zagovarjala najprej pravico do zdravja in življenja, je dejala.