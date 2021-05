Kacin udaril po Fafanglu, ta pa le zavija z očmi (VIDEO)

Na današnji dopoldanski tiskovni konferenci je nastopil koordinator za cepljenje Jelko Kacin , ki je spregovoril o trenutni situaciji s cepivom in cepljenjem v Sloveniji. Kot je poudaril, cepljenje s cepivom Astrazenece ni in tudi v prihodnje ne bo ustavljeno, saj da se temu cepivu ni odpovedala niti Evropska komisija, kot naj bi nekateri mediji narobe razumeli komisarjaNa novinarsko vprašanje, ali so ljudje, ki imajo pomisleke o cepljenju s tem cepivom, slišani in ali obstaja možnost, da bi jim namesto tega ponudili drugo cepivo, denimo Pfizer, kot je predlagal, je Kacin odgovoril ostro. »Gospod Fafangel ni predlagal samo tega. To, kar je on pripovedoval včeraj, razumem kot samoprijavo za neuspešno delo,« je dejal nekdanji vladni govorec in dodal, da epidemiolog ni več pooblaščen za to, da razlaga o tem, koliko cepiva imamo. Ob tem pa se je zahvalil njegovi namestniciin drugim, »ki najpogosteje to problematiko pojasnjujejo javnosti«.Na besede Kacina se je odzval tudi epidemiolog Fafangel, ki pa je svoje mnenje o besedah Kacina ponazoril z animacijo zdravnika Housa iz priljubljene istoimenske serije, ki zavija z očmi, njegov komentar pa bi lahko prevedli »Pa ne že spet ...«Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri Nijz Fafangel je aprila izstopil iz strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije bolezni covid 19 pri ministrstvu za zdravje. Kot razlog je navedel, da so sprejete odločitve pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi ustaljenimi protokoli ter načinom dela epidemiologov.