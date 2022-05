Marija z Jožefom že petič pred oltar

Med najstarejše zakonske pare v župniji in občini Turnišče prav gotovo spadata zakonca Jožef in Marija Žalik, poročena že dolgih 70 let. Ob častitljivem praznovanju zakonske zveze sta se v domači župnijski cerkvi Marije Vnebovzete udeležila svete maše, ki jo je daroval pater Toni Brinjovc, ob praznovanju železne poroke pa jima je čestital in v spomin izročil priznanje. Doživeti skupnih 70 let zakonskega življenja je res nekaj enkratnega.

Znova sta potrdila obljube.FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

Z radostjo in veseljem je Jožef svojo ženo Marijo tokrat že petič popeljal pred oltar, kjer sta si ponovno obljubila zakonsko zvestobo. V 70 letih zakonskega življenja so bili vzponi in padci, pa tudi lepi in manj lepi trenutki, a v skupnem življenju, veri, molitvi sta si med seboj pomagala, da sta prešla vse viharne dni. Njuna življenjska pot se je začela s cerkveno poroko v župnijski cerkvi v Lendavi. Jožef, rojen leta 1928 v Turnišču, se je izučil za trgovca.

Najprej je bil zaposlen v kmetijski zadrugi na Hotizi, pozneje pa delal v različnih trgovskih podjetjih. Še vedno sede v avtomobil in se popelje po opravkih. Marija, rojena 1934 na Hotizi, je po poroki ostala doma, se posvetila družini in vzgoji otrok. Še vedno ima velik vrt, kjer pridela vso povrtnino. Rada peče domače prekmurske jedi, najrajši prekmursko gibanico. Ko sta še bila pri močeh, sta obdelovala vinograd v Čentibskih goricah in pridelovala vino za domače potrebe.

70 70 let sta poročena.

V zakonu sta dala življenje sedmim otrokom, na jesen življenja pa sta obdana s 13 vnuki in 9 pravnuki. Pod skupno streho živita s sinom Borisom in njegovo družino. Kot zanimivost naj navedemo, da so tudi Marijini starši prav tako dočakali železno poroko.