Zaradi Eurosonga se mu je stemnilo pred očmi: »Grozno, kar ste naredili, našim sovražnikom ste dali krila«

Odločitev Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da prepove zastave Evropske unije v sobotnem finalu Eurosonga, je bila po besedah ​​podpredsednika Evropske komisije Margaritisa Schinasa darilo »sovražnikom Evrope«. »Neverjetno, kaj je naredila EBU,« je Schinas povedal za Politico.

Dodal je, da je bila odločitev EBU, da ne vključi zastav, razen sodelujočih držav, napačna glede na evropske volitve naslednji mesec in v času, ko je na ulice Tbilisija prišlo na tisoče gruzijskih protestnikov v podporo demokratičnih vrednot, ki jih zastopa EU.

Tiskovna predstavnica predsednice komisije Ursule von der Leyen je tudi kritizirala potezo EBU. »Obžalovanja vredno je prepovedati zastavo, ki je zastava vseh članic EU in drugih članic Sveta Evrope, ki sodelujejo na tekmovanju, in se pogosto izobesi poleg njihovih državnih zastav,« je dejala.

»Ne najdem logične razlage, zakaj EBU to počne. Še manj kot mesec dni je do evropskih volitev, kdo zmaga s prepovedjo zastave EU na Pesmi Evrovizije? Samo evroskeptiki in sovražniki Evrope,« je bil ogorčen Schinas.