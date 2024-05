V šolah vse več otrok s prilagojenim programom. So vzrok tudi pravice, ki jih prinašajo odločbe?

V šolskem letu 2010/2011 je bilo v osnovne šole s prilagojenim programom vključenih 2244 učencev, kar je predstavljalo 1,38-odstotni delež osnovnošolcev. V letošnjem šolskem letu pa je že presegel dva odstotka, kar pomeni 4065 otrok, kažejo podatki, ki jih je ministrstvo za vzgojo in izobraževanje posredovalo za portal Neja.sta.si.

Kdo so otroci s posebnimi potrebami in kako se šolajo? To so otroci z motnjami v duševnem razvoju, gluhi in naglušni otroci, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno bolni otroci, otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami in otroci z avtističnimi motnjami. Šolanje poteka: v vzgojno-izobraževalnih programih s prilagojenim izvajanjem in

dodatno strokovno pomočjo v osnovni šoli za tiste otroke, za katere komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ocenijo, da imajo takšne razvojne in učne zmožnosti, da bodo dosegali vsaj minimalne standarde znanja v osnovnošolskem izobraževalnem programu. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči se določi z odločbo o usmeritvi.

Zakaj vedno več otrok s posebnimi potrebami?

Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje povečanje pripisujejo več razlogom. Med njimi so napredek medicine, prepoznavanje večjega števila otrok s kompleksnejšimi primanjkljaji oziroma motnjami ter spremembe kriterijev za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami.

Dodani sta bili skupina otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter skupina otrok z avtističnimi motnjami. Kot navaja prej omenjeni portal, bi lahko bilo med razlogi tudi uveljavljanje zdravstvenih, socialnih ali drugih pravic, ki izhajajo iz statusa otroka s posebnimi potrebami in niso neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem.

Več otrok z motnjami avtističnega spektra

Vse več otrok se spopada tudi z avtizmom. V zadnjih dveh desetletjih se je povečal za več desetkrat, danes se že več kot en odstotek populacije sooča z motnjami avtističnega spektra.

Za portal Neja.sta.si, je ravnateljica jeseniške šole za otroke s posebnimi potrebami Aleksandra Valančič pojasnila, da so v preteklosti obravnavali predvsem otroke z eno osnovno motnjo, danes pa je veliko otrok z več in izredno zahtevnimi motnjami. Največ med njimi je otrok z avtističnimi motnjami, pa dolgotrajno bolnih otrok ter otrok z motnjami pozornosti in koncentracije. Opažajo tudi vse več otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Ravnateljica opozorja na pasti permisivne vzgoje

Ravnateljica Valenčič kot enega izmed razlogov za povečano število težav vidi tudi v spremembi vzgoje. »Veliko je permisivne vzgoje, ki zelo močno vpliva na otroke,« meni. Starši pri permisivni vzgoji otrokom ne postavljajo meja in prihaja do vzgojne nemoči staršev. Številni otroci nimajo več niti osnovne vzdržljivosti in se niso navajeni prilagajati svetu.

Dodatno težave pri otrocih povzroča tudi digitaliziran svet okoli njih. Obdani so s številnimi dražljaji. »Ko pa pride otrok v prvi razred, kjer sta zgolj učiteljica in tabla, mu je glede na vse dražljaje, ki jih je vajen od zgodnjega otroštva, to dolgočasno,« za omenjeni portal pravi Valančič.