Kakšna čast: finale lige prvakov bodo sodili Slovenci

Slovenski sodniki na čelu s Slavkom Vinčićem bodo sodili finale lige prvakov med Borussio Dortmund in Realom iz Madrida, je objavila Evropska nogometna zveza (Uefa).

Vinčiću bosta na igrišču pomagala Tomaž Klančnik in Andraž Kovačič, v sobi za Var bo Nejc Kajtazović s pomočnikom Radom Obrenovićem.

Finale na Wembleyju v Londonu bo 1. junija ob 21. uri po srednjeevropskem času.

Štiriinštiridesetletni Vinčić bo sodil najpomembnejšo tekmo v svoji sodnišk karieri, pred tem je leta 2022 v Sevilli delil pravico v finalu evropske lige, ko sta za lovoriko 18. maja igrala Eintracht iz Frankfurta in Rangers iz Glasgowa. Po rednem delu je bilo neodločeno 1:1, nemški predstavnik je nato škotskega premagal po kazenskih strelih s 5:4.

Na mednarodni ravni Vinčić sodi od leta od leta 2010. V tej sezoni je bil na sedmih tekmah lige prvakov, tudi na četrtfinalni. Tedaj je sodil povratni dvoboj med Borussio in Atleticom iz Madrida, ko je bil izločen španski predstavnik s slovenskim vratarjem Janom Oblakom. Nemci so na poti do finala drugič doma zmagali s 4:2 in s skupnim izidom 5:4 napredovali v polfinale.