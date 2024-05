Maročan na kolesu povzročal težave na Obali

Sinoči ob 23.31 je na OKC PU Koper občanka sporočila, da je na povezovalni cesti od Ankarana proti Kopru na mostu čez železniško progo videla mlajšega državljana Maroka s kolesom. Z njim se je pogovarjala in povedal ji je, da namerava v Ljubljano.

Ob 23.49 je na OKC poklical tudi 30-letni voznik taksija in prijavil, da mu je moški, ki je šel naprej s kolesom, ukradel mobilni telefon apple iphone 13 pro.

Policisti so v nadaljevanju moškega prijeli in ugotovili, da gre za 18-letnega državljana Maroka, ki je prosilec za mednarodno zaščito v Sloveniji.

Tujec je v vinjenem stanju kršil javni red in mir in se do policistov nedostojno vedel. Ker je kljub ukazu policistov kršitev nadaljeval, je bilo zanj odrejeno pridržanje.

Pri tujcu so policisti našli mobilni telefon apple iphone 13 pro, ki ga je ukradel vozniku taksija, in mu ga zasegli, zoper njega bo podana kazenska ovadba.