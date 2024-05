Donald Trump spregovoril o sinu Barronu. Ta mu že pove, kaj naj dela (VIDEO)

Sin Melanie in Donalda Trumpa, Barron, je 20. marca praznoval 18. rojstni dan. Čeprav je še zelo mlad za politično kariero, pa se nekateri že sprašujejo, ali bi lahko postal eden izmed vidnejših ameriških politikov. O njem je za radijsko postajo WPHT zdaj spregovoril njegov oče Donald, ki ima o sinu, kot lahko slišimo v intervjuju, odlično mnenje. Med drugim je Donald komentiral njegovo višino, namenil pa mu je tudi več lepih besed.

»Malce je visok. Povedal vam bom, on je visok, vendar je lep fant. In res je bil odličen dijak. In ima rad politiko. To je nekako smešno,« je dejal Trump. Barron mu tudi že pove, kaj naj dela. »Včasih mi reče: 'Oči, to je tisto, kar moraš narediti,'« je v pogovoru povedal Donald, ki se bo letos potegoval za svoj drugi predsedniški mandat.

»On je dober fant. Zdaj je v zadnjem letniku srednje šole in bo šel na fakulteto,« je še povedal. Ni pa razkril, na katero.

Za Barrona se sicer govori, da zna govoriti tudi slovenski jezik, kar po eni strani ne bi bilo presenetljivo, glede na to, da je njegova mama Slovenka. O njem smo obširneje pisali na Onini spletni strani. Vabljeni k branju.