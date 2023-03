Mariborska starka osvojila Gorenjsko (FOTO)

Petek je minil v znamenju rezi stare trte žametovke oziroma modre kavčine z mariborskega Lenta na Gorenjskem, in sicer na Blejskem gradu, v Dupljah na vrtu dupljanske graščine in na vrtu rojstne hiše Ignacija Borštnika v Cerkljah.

Potomka najstarejše na svetu

Na Blejskem gradu, kjer od leta 2011 raste potomka 450 let stare Stare trte iz Maribora, najstarejše na svetu, so slovesno izvedli rez trte, ki jo v tem času, ob začetku pomladi, opravi vsak dobri vinogradnik. Blejskemu županu Antonu Mežanu je pripadla čast prve rezi, cepič pa je šel v roke mag. Lee Ferjan, direktorice Zavoda za kulturo Bled. Da je vse potekalo po protokolu, so skrbeli Davorin Slejko, ki oskrbuje grajsko klet z vinom iz Dornberka, in Alojz Jenuš - Slavek, varuh trte z Lenta, grajski mojster Janez Rozman in harmonikar Primož Mohorič. Slovesno noto pa je vsemu skupaj dal Lojze Ropret.

Navzoče je pozdravil skrbnik Borštnikove domačije Dane Novak. FOTO: Janez Kuhar

Maribor je spomladi 2011 Bledu poklonil cepič znamenite Stare trte z Lenta, ki z vpisom v Guinnessovo knjigo rekordov uradno velja za najstarejšo trto na svetu. Zastopa eno najstarejših domačih sort vinske trte na Slovenskem, modro kavčino ali žametno črnino. Potomka na Blejskem gradu raste na višini 599 metrov in je pomembna etnografska posebnost, ki jo v tamkajšnjem zavodu za kulturo ob podpori strokovnjakov že vsa leta od zasaditve skrbno negujejo. Grajska trta je po Slejkovih besedah dobro prezimila.

Davorin Slejko iz Maribora je podaril cepič trte z Blejskega gradu direktorici Zavoda za turizem Bled mag. Lei Ferjan. FOTO: Boris Pretnar

Čeprav ima malo zemlje, iz katere črpa hrano, je korenine, da bi dosegla vlago, očitno pognala vse do jezera. Z grajsko trto ohranjajo spomin na nekdanje vinograde, ki so uspevali pod gradom in po katerih so nekatere blejske vasi tudi dobile ime. Kot pravi predsednik društva Mladovita Slejko, jim grozdje potomk mariborske matere vsako leto podari do 50 steklenic vina. Mimogrede, v času briksenških škofov je bil Bled znan vinorodni okoliš, kot pravijo viri, so tam pridelovali sladko rdeče vino, ki so ga v Briksnu izjemno cenili.

Blejskemu županu Antonu Mežanu je pripadla čast prve rezi. FOTO: Boris Pretnar

450 let in več šteje Guinnessova rekorderka.

Trta prijateljstva

Staro trto z mariborskega Lenta so pred sedmimi leti posadili tudi na vrtu dupljanske graščine v Spodnjih Dupljah v občini Naklo. Lastnica graščine je od 1976. družina Mauser, ki je stavbo obnovila in ji povrnila nekdanji videz. Stavba je danes deloma opremljena v duhu preteklih stoletij, deloma kot razstavna galerija, v enem od prostorov pa je postavljen stalni prikaz zgodovine graščine. Kot pravi lastnik graščine Matjaž Mauser, se tam že od leta 1978 vrstijo različne razstave in drugi kulturni dogodki ter prijateljska druženja, okoli stavbe pa je lepo urejen parkovni vrt. Izvirnost trte z Lenta v Dupljah potrjuje tudi plošča z Listino o cepiču na pročelju graščine.

Za veselo razpoloženje v Cerkljah so poskrbeli ljudski godci Cerkljanski gavnarji. FOTO: Janez Kuhar

Minuli petek je tako tudi na vrtu dupljanske graščine potekala pomladna rez žametovke. Trta pred graščino je zimo dobro preživela, je povedal varuh Stare trte iz Maribora Alojz Jenuš - Slavek. V teh letih se je že lepo razvila in lani zelo dobro obrodila več kilogramov okusnega rdečega grozdja. Letošnjo jesen bo uradna trgatev potomk najstarejše trte na svetu, ki so združene v društvu Mladovita, srečanje pa bo prvič v Dupljah.

Dobrodošlico je Dane izrekel tudi gostom iz Maribora, Bleda in Dupelj. FOTO: Janez Kuhar

Rez so opravili izkušeni vinogradniki, ki se združujejo v skupini predstavnikov krajev, v katerih že rastejo rekorderkine potomke. Glavni skrbnik dupljanske trte je Branko Bandelj, rezi trte z Lenta pa so se udeležili tudi gostje iz Maribora. Skrbniku so zaželeli obilno letino in uspešno odganjanje škorcev, po opravljenem delu pa so navzoči nazdravili uspešni rasti trte.

Rez že petič v Cerkljah

Tudi na vrtu rojstne hiše Ignacija Borštnika, prvega slovenskega gledališkega igralca, režiserja, pedagoga in utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča, v Cerkljah na Gorenjskem so obrezali Nacetovo trto. Cepič so v Cerkljah slovesno pred petimi leti posadili 1. julija, na Borštnikov 160. rojstni dan.

Med obrezovanjem trte Alojz Jenuš - Slavek in Ivan Kropivnik, skrbnik Nacetove trte. FOTO: Janez Kuhar

Pomembnega opravila so se lotili Davorin Slejko, Alojz Jenuš - Slavek in Ivan Kropivnik, skrbnik Nacetove trte iz Cerkelj, dogodka pa se je udeležil tudi skrbnik Borštnikove domačije Dane Novak. Predstavila sta tudi Društvo ljubiteljev potomk Stare trte Mladovita, ki je bilo ustanovljeno pred 20 leti in ga sestavlja 25 članov oziroma družin. Letošnje, drugo skupno srečanje bo jeseni v Dupljah, lani pa je bilo po desetih letih prvič na Gorenjskem, in sicer na Blejskem gradu, po enoletni zamudi zaradi korone. Slovesnega dogodka sta se udeležila tudi predstavnika iz Dupelj Branko Bandelj in Jernej Markič.

Alojz Jenuš - Slavek je po končanem delu v Borštnikovi domačiji ponudil lansko zelo dobro vino iz modre kavčine. FOTO: Janez Kuhar

Krajši kulturni program so pripravili ljudski godci, Cerkljanski gavnarji. Po končani rezi jih je Dane Novak povabil v Borštnikovo domačijo na suhomesnate narezke, kjer so nazdravili njeni uspešni rasti. Dane je za vse obiskovalce spekel okusno orehovo potico. Davorin in Alojz pa sta v Borštnikovo domačijo prinesla buteljko odličnega vina Mladovita, ki so ga udeleženci poskusili oziroma z njim nazdravili. Mariborčana sta še povedala, da so potomke Stare trte po Sloveniji in svetu s certifikatom posadili na že več kot 250 lokacijah.