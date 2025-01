Mama in trije sinovi so igrali in peli, oče pa je predstavil umetniške slike (FOTO)

V cerkvi sv. Cirila in Metoda v Radencih je pred enimi izmed največjih cerkvenih jaslic v Sloveniji potekal praznični koncert glasbeno umetniške družine Luketič iz Maribora, mame in treh sinov. V večeru, prežetem z ljudskimi, duhovnimi in klasičnimi skladbami, ki nosijo sporočilo upanja in veselja so nastopili so: mama Nilda, sopranistka, dolgoletna članica opernega solo zbora SNG Maribor; sin Matej, prof. glasbe je spremljal nastopajoče na klavirju, drugi sin Lin, tenor-univ. dipl. pravnik in tretji sin Jernej, baritonist, Slišali smo pesmi Nežno zvonovi zvonijo, Oznanil je nebeški glas, črnsko duhovno pesem Sliši se preko gore, Noč božična, sveta noč, Angelci so oznanili, Rajske strune, Adeste fideles... Pri nekaterih skladbah so se pridružili tudi vnukinje in vnuki, katerih imata Nilda in Zdravko že devet. Največji aplavz so umetniki poželi s pesmijo, ki prinaša sporočilo upanja in miru »When Child is Born«.

Nastopilo je 11 članov družine Luketič FOTO: Dani Mauko

Istočasno se je s svojimi duhovno navdahnjenimi likovnimi deli predstavil še oče mož, oče in dedek Zdravko Luketič, sicer upokojeni radiološki inženir, ki ga poznamo tudi kot politika in sploh kulturnika, predanega slikarstvu. S serijo svojih znamenitih slik Metulji se je že predstavil na številnih samostojnih razstavah, v družbi priznanih slikarjev pa tudi na skupinskih, vse tja do pariškega mednarodnega salona v Louvru. Tokrat je postavil na ogled zbirko del v mešani tehniki, ki jo je poimenoval Prostorje svetega. Po koncertu se je moderatorka zahvalila predsednici KUD Bubla Radenci Heleni Poznič Kos ter župniku Albertu Bačarju, ki sta omogočila izvedbo čudovitega koncerta in sploh večera, ki je navdušil množico obiskovalcev.

Sicer pa, družinska glasbena pot Luketičevih, v kateri je sedaj tudi že devet vnukov, se je pričela z Nildo Luketič, ljubezen do petja pa je mama prenesla na sinove. Z glasbo želijo Luketičevi pozitivno vplivati na svet. Nilda je glasbeno pot začela z igranjem violine in klavirja. Ves čas je imela veliko željo po petju in nastopanju v operi, zato je ob delu in družini nadaljevala študij solopetja in se zaposlila v opernem ansamblu SNG Maribor. Sinovi Matej, Lin in Jernej so se sprva glasbeno izobraževali in udejstvovali kot instrumentalisti (Matej kot pianist, Lin violinist in violist, Jernej kot violončelist). V dijaških letih so ustanovili rock skupino Anistanai, s katero so na festivalu ritmične in duhovne glasbe Ritem duha dvakrat nastopili z avtorskimi skladbami. Glasbeno pot sta Lin in Jernej nadaljevala s študijem solopetja, bila sta tudi med ustanovnimi član klape Dalmari, Lin je bil več let redni član vokalne skupine Liguster in honorarni član v opernem ansamblu SNG Maribor. Matej je glasbeno pot nadaljeval s študijem orgel in zaključil študij glasbene pedagogike. Korepetira in spremlja soliste in zbore. Jernej je redni član opernega ansambla SNG Maribor, kjer nastopa tudi v solističnih vlogah...