Mama in hči zaživeli v obnovljenih prostorih

Nataša in njena hči Nina Gominšek iz Kasaz, ki sta konec leta 2019 izgubili moža in očeta, sta končno zaživeli v lepših stanovanjskih razmerah, čeravno bi bilo treba narediti še marsikaj. Vse od smrti ljubega Franca Gominška se nista znašli in sta v izjemno hudi stiski živeli v nedograjeni stanovanjski hiši iz devetdesetih.

Da je vse skupaj še težje, mama Nataša zaradi slabega zdravstvenega stanja ne more biti zaposlena, hči pa končuje višjo šolo. Tako živita od socialne pomoči in štipendije, kar pa je bistveno premalo, da bi lahko kaj prihranili.

Nov dnevni prostor, ki je bil pred obnovo neuporaben za bivanje. FOTO: Darko Naraglav

Nekoč tričlanska družina je živela skromno.

Pomagali dobrotniki

Ker ni bilo denarja za dokončanje in niti za primerno vzdrževanje, je njun dom še bolj propadal. Na Rdečem križu Slovenije – Območnem združenju Žalec so Nataši in Nini prvič priskočili na pomoč oktobra 2021. Stekla je akcija zbiranja pomoči, prostovoljci pa so jima pomagali pri odstranjevanju odvečnih in neuporabnih stvari. Ker se je bližala zima, so se najprej lotili ureditve ogrevanja, ob tem pa je bilo treba zamenjati okna in vrata ter opraviti še druga dela.

»Od 16. novembra 2021 do 20. januarja 2023 smo zbrali 42.161,74 evra, veliko večino posamezniki in podjetja iz vse Slovenije. Poleg tega so ljudje donirali prek SMS-sporočil, še posebej po objavi prispevkov v različnih medijih. V Ekoskladu smo pridobili nepovratna sredstva v višini 6000 evrov za nakup centralne peči na pelete in ostalega ogrevalnega sistema,« nam je povedal sekretar Območnega združenja RK Žalec Matjaž Črešnovar in dodal: »Njuna hiša je bila v tako slabem stanju, da smo morali ometati zdajšnji dnevni prostor, urediti kuhinjo, spalnico in otroško sobo, hodnik ter v celoti še kopalnico. Na koncu je ostalo toliko sredstev, da smo z njimi lahko kupili dnevno in spalnično pohištvo ter pohištvo za otroško sobo. Izvajalci so opravljali dela po ugodnejših cenah.« Za celovito prenovo bi bilo treba zamenjati še streho, narediti fasado in še marsikaj, da bi bila hiša in življenje v njej takšna, kot si ju mama in hči zaslužita.

Fotografija iz dni, ko so še živeli srečno skupaj z očetom in možem. FOTO: Družinski arhiv

Nekoč tričlanska družina je živela skromno, le od plače Franca Gominška. Mesečnih prihodkov je bilo premalo, zato sta Nataša in Franc hišo gradila počasi, glede na razpoložljiva sredstva. Vsak mesec sta kupila del gradbenega materiala, Franc pa je bil po večini sam tudi graditelj, zato so dela zaradi skromnih sredstev in njegove prezgodnje smrti ostala nedokončana. Nataša in Nina sta se tako znašli v še težjih razmerah, iz katerih nista videli izhoda. Kot rečeno, živita le od socialne pomoči in Ninine štipendije. Nadvse pa sta hvaležni OZ RK Žalec, vsem donatorjem, izvajalcem in medijem, ki so jima pomagali, da zdaj živita v lepših bivalnih prostorih. Upata pa tudi, da hiša kdaj dobi še fasado in novo streho, s čimer bi se rešili vlage v stanovanju. Želita in upata, da jima bodo dobri ljudje pomagali premostiti še te ovire.